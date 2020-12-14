霾害移入！中部以北空品緩解 雲嘉南高屏仍陷「紅害」

昨天東北季風挾帶中國霾害影響台灣空氣品質，依最新監測資料，最高小時細懸浮微粒（PM2.5）濃度出現在馬祖站，今日凌晨3時達每立方公尺113微克，隨東北季風由西北往東南傳輸影響到中南部地區，中部以北地區空氣品質逐漸好轉，但位於下風處的雲嘉南及高屏地區PM2.5濃度仍多在50至80微克，空氣品質為紅色警示等級。

環保署指出，今天隨著東北季風將汙染物往中南部傳輸，中部以北地區擴散條件佳，空氣品質好轉以普通至良好等級為主；雲嘉南及高屏地區位於下風處，水平及垂直擴散條件較差，汙染物傳輸至當地造成累積，使PM2.5濃度偏高，空氣品質以紅色警示等級為主。預估14日午後中部以北地區逐漸緩和，為普通到良好等級；下風處的雲嘉南及高屏地區仍以橘色提醒至紅色警示為主，至15日午後空氣品質可望逐漸好轉。

環保署統計，109年12月11日至14日上午8時，已協調協和、台中，麥寮及興達等電廠降載電量達36883.3萬度，換算硫氧化物減量85公噸，氮氧化物減量100.6公噸，懸浮微粒減量10.3公噸。

台中市、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣已成立防制或應變中心，各地方政府共已執行工廠稽查281家、巡察營建工地111處、餐飲業44家、露天燃燒29處、道路洗掃長度達1141.4公里、汽機車攔檢3859輛，以及執行92項宣導防護措施，減輕這段期間空氣品質的負擔。