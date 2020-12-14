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休耕轉作公糧少收減緩米庫存壓力 業者：建議分區休耕

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣稻米生產過剩，主要來自公糧大量收購以及對地慮環境給付雙軌制，導致農民越種越多，公糧也越收越多，為了減緩稻米庫存壓力，公糧少收成政策，因此推出四選三讓農民休耕。本報資料照片
台灣稻米生產過剩，主要來自公糧大量收購以及對地慮環境給付雙軌制，導致農民越種越多，公糧也越收越多，為了減緩稻米庫存壓力，公糧少收成政策，因此推出四選三讓農民休耕。本報資料照片

台灣稻米生產過剩，主要來自公糧大量收購以及對地慮環境給付雙軌制，導致農民越種越多，公糧也越收越多，為了減緩稻米庫存壓力，公糧少收成政策，因此推出四選三讓農民休耕；糧商認為，要休耕就事先休耕，不要如這次二期稻作，耕種到一半休耕，會衍生市面上充斥不好的米，且價格也很差。

農委會農糧署今天舉行國產米糧通路媒合活動。稻米產業業者認為，政府態度明確，未來休耕轉作，公糧少收、轉作，以減緩庫存壓力。

中華民國米穀公會理事長李榮福表示，要扶植一個產業起來不容易，但要毀滅掉一夕之間即可，產業要永續生存環境下，是否應該分區休耕或停灌，不至於讓一個產業一下子取不了好的原料，永續生存下去。

李榮福說，既然政府不收購這麼多公糧，只能用分區，水源也不會浪費這麼多；現在產業充斥為數不少不好的米，一些稻米品牌是辛苦打出來的，一下子就壞了。現在米不好賣，政府也不想再收這麼公糧因此推休耕 ，但建議不要讓農民種稻一半停灌，這樣會延伸出很多不好的米在市面上流通，因此當初就建議分區休耕，部分休耕區域的水，集中資源於某些不休耕區域，這樣糧商也能持續與部分區域契作，仍能夠取得品質較好的米。

農委會農糧署稻米產業組組長林傳奇表示，對農地最友善的管理方式，應該是一個期作耕作，另一個期作讓地利休養生息，當年活化休耕地是因為不能兩期都休耕，若長年都沒有耕作，對土地不佳，但現在仍需要一個期作種植，另一個期作休耕，對土地使用會比較合理化。

林傳奇表示，四選三政策是讓稻米供需平衡，一方面從農地角度思考，即使不種稻米改種雜糧，還是要與銷售端、消費者結合，要有後端銷售拉力，前面種了才有用。

農糧署表示，推動米食文化運動，至今已經有700款產品，包括烘焙點心、沖泡飲品、麵製品，一年米穀粉用量4000公噸以上。記者彭宣雅／攝影
農糧署表示，推動米食文化運動，至今已經有700款產品，包括烘焙點心、沖泡飲品、麵製品，一年米穀粉用量4000公噸以上。記者彭宣雅／攝影

稻米 農民 農委會

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