整理包／倒數計時！三倍券還沒花嗎？四大振興券期限、晚鳥優惠一次看

政府為提振受疫情影響的經濟，於今年中旬推出適用不同領域的振興券，包括三倍券、農遊券、動滋券、藝FUN券和客庄券。除了農遊券已於9月到期外，其他券的期限分別到年底至明年1、2月不等。

各項振興券使用期限和使用規則。聯合新聞網製表

1.三倍券 期限：12/31

最早發送的振興三倍券，先付1000元可領3000元，使用期限到12月31日截止。行政院長蘇貞昌表示，台灣2356萬人口，已經有2314萬人領取三倍券，還有40幾萬人沒領，加上已經領還沒使用估計還有將近百億元。

民眾可利用「振興三倍券」官網，了解更多三倍券資訊和各家業者推出的優惠消息。

2.藝FUN券 期限：數位版12/31、紙本券明年2月底

文化部發行的「藝FUN券」中籤者可領600元，使用期限到今年12月31日。截至7日止，數位券已超過206萬人領券、領券率達9.8成，使用金額約9.2億元、使用率達7.7成。紙本券超過63萬人領券、領券率達9.6成，使用金額近2.2億元，使用率近6成，使用期限到2021年2月28日。

藝FUN券店家查詢可上官網查詢。

3.動滋券 期限：明年1/31

教育部體育署發行的「動滋券」，中籤者可領500元，使用期限至110年1月31日止。截至3日已有358萬3千餘人領券，尚有40餘萬人未領券，抵用金額累計逾14億元。

有關動滋券使用方式、QA等資訊，可上動滋網查詢。

4.客庄券 期限：12/31

客委會推出的浪漫客庄旅遊電子券，中籤者可獲800元，使用期限到12月31日止。客委會主委楊長鎮表示，11月底使用人次為17萬人次，迄今使用金額已達1億3000多萬元。配合店家可上官網查詢。

使用振興三倍券支付，可享義饗食堂平日買一送一。圖／晶華酒店集團提供

為搶振興券最後的商機，不少業者也推出晚鳥優惠，拿三倍券來店消費可享折扣，包括百貨業者、飯店業者和餐飲集團都有推出優惠方案。

※君品酒店

君品酒店的雲軒西餐廳午餐時段每人原價2980元，晚餐則是每人價3180元；只要持振興三倍券消費頂級牛排吃到飽，午、晚餐每位均一價1000元。

君品酒店雲軒西餐廳的頂級牛排吃到飽，頗受好評，持券可享均一價千元吃到飽。圖／君品酒店提供

※台北國泰萬怡酒店

台北國泰萬怡酒店的全日餐廳 MJ Kitchen，萬豪旅享家會員持振興三倍券用餐，即享4人同行1人免費，再享免一成服務費的雙重優惠，每人用餐最低810元，每餐期限量10組。

※晶華酒店

晶華酒店旗下的栢麗廳、泰市場和義饗食堂3家自助餐廳，12月30日前平日（週一至週四）晚間8點後以「不限金額的振興券」支付餐費，就能獲得當日餐費「買一送一」的優惠。

12月底前持3000元的振興券，於平日（週日到週五）入住精緻客房（不含早餐），就能享用栢麗廳早餐買一送一。

※台北新板希爾頓酒店

持振興三倍券消費，可享平日「青雅」中餐廳港點吃到飽第二人同行用餐75折優惠，4人原價6336元的4人嫣紅鵝合菜，振興價3800元；全日餐廳「悅∙市集」西式自助餐則是第二人半價。

住宿部份也推出「振興168」住房專案，持振興三倍券(不限金額)每人每晚1,688元，加贈早餐兩客。

台北新板希爾頓酒店Market Flavor悅市集午晚餐更豐富。圖／台北新板希爾頓提供

※大地酒店

大地酒店「奇岩一號餐廳」包含大地酒店內的北投店與萬豪旗艦店，使用3,000元三倍券可消費3,500元；另持券於館內喜歡廳、月兒彎彎點用套餐，可享振興券面額1.5倍的折抵優惠。

透過官網、電話預訂一泊一食、一泊二食專案，持券可折抵三倍券面額1.5倍之金額，例如面額1,000元振興券可抵房費1,500元。

※瓦城泰統集團

瓦城旗下品牌瓦城、非常泰、大心、1010湘等多家餐廳，使用振興券享熱門菜色優惠6折起。像是瓦城泰國料理持500元面額紙本振興券至店內消費，「檸檬清蒸魚」和「海鮮什蔬沙律」原價830元，振興6折優惠後省330元。

瓦城、非常泰獨家上市「南薑椰奶海鮮煲鍋」、「泰北香拌松阪豬」、「綠咖哩海鮮」、「蝦滋圈」，持券消費可享優惠。圖／瓦城泰統集團提供

※和億生活集團

和億生活集團旗下添好運和了凡招牌油雞兩家餐廳，推出持紙本振興三倍券消費享雙重加碼優惠活動。像是持振興券到添好運購買雙人套餐 (原價$1,218) 優惠價$1,000。內含「酥皮焗叉燒包」、「香煎蘿蔔糕」等11道正宗港式餐點。

添好運酥皮局叉燒包，是每17秒售出一顆的第一名熱銷商品。圖／和億生活集團提供

※新光三越

12月10日至12月31日期間，推出三倍、動滋雙券晚鳥優惠，百家服飾、休閒用品品牌參與，單筆滿千元可折抵百元；像是UNDER ARMOUR持紙本振興券或動滋券任一面額單筆消費滿6,000元可折抵600元；LEVI'S滿1萬元更能抵用2,200元，最低3.8折。