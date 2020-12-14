聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐國勇今早氣喘復發 氣喘病友近期要注意這一點

聯合報 / 記者黃惠群鄭媁／台北即時報導
內政部長徐國勇。報系資料照片
內政部長徐國勇。報系資料照片

內政部長徐國勇原訂今天上午赴立法院內政委員會報告並備詢，然上午因氣喘舊疾復發，左肩胛骨扭傷，上午8時許前往三軍總醫院急診。

近日東北季風徐來，環境品質不佳，根據環保署空氣品質監測站昨日晚間九時的監測數據，部份北部空品區域呈現「橘色提醒」等級。

長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師葉國偉表示，近期剛好是氣喘好發時節，氣溫變化大，又空氣潮濕、下雨，建議做好環境除濕，與溫度調節，且氣喘是慢性疾病，平時也應該長期治療，做好身體調控，呼籲不要因為暫時調控得宜，就停止相關治療。

葉國偉表示，常見的氣喘治療方式有吸入性類固醇，可以保護氣管，但每人體質不同，建議還是至醫院檢查為先。

針對徐國勇是否可能因氣喘復發，昏厥而致左肩胛骨扭傷，葉國偉表示，嚴重氣喘發作可能會有氣胸、吸不到空氣、缺氧的情況，雖可能會些微神智不清，但發生機率較低，應不致昏厥。

徐國勇今日立院備詢因病臨時請假，由次長花敬群代打上陣。花敬群備詢時表示，部長確實是不舒服，但現已無礙。

氣喘 徐國勇 花敬群

延伸閱讀

打炒房措施奏效 花敬群：某些行為開始退場

遭質疑拖延實價登錄2.0 花敬群：凝聚社會共識

1.5萬戶社宅被柯文哲唱衰 花敬群：不樂見好政策也反對

永康警分局很缺人！大量「借調」被質疑治安維護失衡

相關新聞

彭啟明：今天迎入冬以來冷高壓最強一波 中南部今明空品差

天氣風險公司氣象達人彭啟明表示，這波降溫，是東亞入冬以來冷高壓至目前最強的一波，冷空氣直衝中國南方到日本韓國，對岸已經用...

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天（14日）晨北台灣迎風面，已有較明顯回波。截...

霾害移入！中部以北空品緩解 雲嘉南高屏仍陷「紅害」

昨天東北季風挾帶中國霾害影響台灣空氣品質，依最新監測資料，最高小時細懸浮微粒（PM2.5）濃度出現在馬祖站，今日凌晨3時...

休耕轉作公糧少收減緩米庫存壓力 業者：建議分區休耕

台灣稻米生產過剩，主要來自公糧大量收購以及對地慮環境給付雙軌制，導致農民越種越多，公糧也越收越多，為了減緩稻米庫存壓力，...

徐國勇今早氣喘復發 氣喘病友近期要注意這一點

內政部長徐國勇原訂今天上午赴立法院內政委員會報告並備詢，然上午因氣喘舊疾復發，左肩胛骨扭傷，上午8時許前往三軍總醫院急診...

為民眾輸血安全把關 北榮桃園分院採減白血球優質血

當病患大量失血或血紅素偏低造成貧血時，醫師通常會給予輸血，台北榮總桃園分院表示，輸血也有分品質，如傳統輸血血品為「紅血球...

幼時運動傷害未治癒變長短腳 30年後手術可正常走

50歲黃姓男子小時候運動傷及髖關節未治癒， 導致長年跛腳成長短腳，日前到大甲李綜合醫院求診，醫師檢查發現他左髖關節處的股...

米穀粉製作的糕點產品如何賣得好？ 專家透露銷售絕招

國人飲食西化，每人每年稻米食米量約45.6公斤，是20年前的一半，推估不久的將來，小麥食用量將追上稻米；國人少吃米，但台...

境外汙染物侵台 全台19空品測站陷紅害、10測站橘警

中南部空品拉警報！東北季風挾帶境外汙染物移入台灣，根據上午10時最新觀測，雲林以南19個空品測站陷入「紅害」，尤其台南、...

健保誰用得多？ 65歲以上男性平均每人9.1萬點

主計總處引用統計指出，108年全民健保醫療費用申報點數增4.7％，達7,732億點。65歲以上年齡組使用最多，占了38....

雄獅曙光列車行程上架即秒殺 今再開賣最新試營運班次

雄獅（2731）「日出合鳴」曙光列車行程一上架即「秒殺完售」，雄獅今再釋出最新試營運班次，包括1月15日高雄出發「花東山...

北東濕涼中南部晴到多雲 下半天氣溫續降

中央氣象局指出，受東北季風影響，今天北部、東半部及恆春半島易降雨，北台灣及宜花地區整天偏涼，白天高溫約攝氏17至22度，...

熱門新聞

石門水庫水位再升 蓄水量高過1.2億噸今年枯水期新紀錄

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

林口交流道塞車有救了！ 林佳龍促改善工程2024完工

影／台鐵猴硐坍方 林佳龍：全線通車預估還要一個月以上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。