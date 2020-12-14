徐國勇今早氣喘復發 氣喘病友近期要注意這一點

內政部長徐國勇原訂今天上午赴立法院內政委員會報告並備詢，然上午因氣喘舊疾復發，左肩胛骨扭傷，上午8時許前往三軍總醫院急診。

近日東北季風徐來，環境品質不佳，根據環保署空氣品質監測站昨日晚間九時的監測數據，部份北部空品區域呈現「橘色提醒」等級。

長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師葉國偉表示，近期剛好是氣喘好發時節，氣溫變化大，又空氣潮濕、下雨，建議做好環境除濕，與溫度調節，且氣喘是慢性疾病，平時也應該長期治療，做好身體調控，呼籲不要因為暫時調控得宜，就停止相關治療。

葉國偉表示，常見的氣喘治療方式有吸入性類固醇，可以保護氣管，但每人體質不同，建議還是至醫院檢查為先。

針對徐國勇是否可能因氣喘復發，昏厥而致左肩胛骨扭傷，葉國偉表示，嚴重氣喘發作可能會有氣胸、吸不到空氣、缺氧的情況，雖可能會些微神智不清，但發生機率較低，應不致昏厥。

徐國勇今日立院備詢因病臨時請假，由次長花敬群代打上陣。花敬群備詢時表示，部長確實是不舒服，但現已無礙。