聽新聞
test
0:00 / 0:00

為民眾輸血安全把關 北榮桃園分院採減白血球優質血

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
當病患大量失血或血紅素偏低造成貧血時，醫師通常會給予輸血，臺北榮總桃園分院表示，輸血也有分品質，近年推崇的是「減除白血球之紅血球濃厚液」，可避免輸血時出現發燒等不良反應。圖／臺北榮總桃園分院提供
當病患大量失血或血紅素偏低造成貧血時，醫師通常會給予輸血，臺北榮總桃園分院表示，輸血也有分品質，近年推崇的是「減除白血球之紅血球濃厚液」，可避免輸血時出現發燒等不良反應。圖／臺北榮總桃園分院提供

當病患大量失血或血紅素偏低造成貧血時，醫師通常會給予輸血，台北榮總桃園分院表示，輸血也有分品質，如傳統輸血血品為「紅血球濃厚液」，而近年推崇的是「減除白血球之紅血球濃厚液」（LP-RBC），可避免輸血時出現發燒等不良反應。

台北榮民總醫院桃園分院資深血庫組組長鍾馨慧解釋，1袋500CC的血液，白血球的含量約有5x109，減除白血球之紅血球濃厚液是利用特殊的過濾器來減除血液成分中的白血球，讓白血球含量小於5x106。

鍾馨慧說，在尚未使用減除白血球之紅血球濃厚液的時代，若病人經常輸血或曾經因輸血而發生發燒的輸血不良反應者，輸血時會加裝過濾器，讓血袋裡的血液先流經過濾器再輸入病人血管，這樣不僅流速慢，增加臨床護理師工作負擔也增加感染風險。

談及因輸血而發生發燒的輸血不良反應者會出現的狀況，鍾馨慧舉例，非溶血性發熱輸血反應、異體免疫作用、輸血傳染病毒、免疫調節作用、移植物對宿主反應、輸血相關急性肺部傷害等都可能發生，嚴重者甚至將危害生命。

鍾馨慧指出，新竹捐血中心提供的減除白血球之紅血球濃厚液，具有較佳流程控管及品質確效的優點，可以降低非溶血性發熱輸血反應機率，以及降低輸血時由白血球或細胞膜片段引起的異體免疫作用。

雖然近年國內各捐血中心積極推動全面使用減白血品，但因為醫療給付及成本的考量，多數醫院仍有疑慮，截至民國106年11月，全台僅有27家醫療院所全面向捐血中心領用減除白血球之紅血球濃厚液。

台北榮總桃園分院院長盧星華表示，為提高血液品質、減低輸血反應、防止輸血感染疾病、簡化輸血步驟及病人安全，因而率先響應捐血中心推廣，自107年3月起全面改用新竹捐血中心提供的減白紅血球濃厚液，提供就醫民眾更安全、更優質的醫療服務。

當病患大量失血或血紅素偏低造成貧血時，醫師通常會給予輸血，臺北榮總桃園分院表示，輸血也有分品質，近年推崇的是「減除白血球之紅血球濃厚液」，可避免輸血時出現發燒等不良反應。圖／臺北榮總桃園分院提供
當病患大量失血或血紅素偏低造成貧血時，醫師通常會給予輸血，臺北榮總桃園分院表示，輸血也有分品質，近年推崇的是「減除白血球之紅血球濃厚液」，可避免輸血時出現發燒等不良反應。圖／臺北榮總桃園分院提供

捐血中心 發燒 新竹

延伸閱讀

印度神秘不明疾病550人求診 血液發現含有重金屬

棒球／潘忠韋病情有好消息 哥哥潘忠勳捐髓相助

國衛院尋胰臟癌化療複方 存活期延長至兩倍

北榮三總合作AI穿戴裝置防猝死 馮世寬：上立院都要戴

相關新聞

彭啟明：今天迎入冬以來冷高壓最強一波 中南部今明空品差

天氣風險公司氣象達人彭啟明表示，這波降溫，是東亞入冬以來冷高壓至目前最強的一波，冷空氣直衝中國南方到日本韓國，對岸已經用...

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天（14日）晨北台灣迎風面，已有較明顯回波。截...

霾害移入！中部以北空品緩解 雲嘉南高屏仍陷「紅害」

昨天東北季風挾帶中國霾害影響台灣空氣品質，依最新監測資料，最高小時細懸浮微粒（PM2.5）濃度出現在馬祖站，今日凌晨3時...

休耕轉作公糧少收減緩米庫存壓力 業者：建議分區休耕

台灣稻米生產過剩，主要來自公糧大量收購以及對地慮環境給付雙軌制，導致農民越種越多，公糧也越收越多，為了減緩稻米庫存壓力，...

徐國勇今早氣喘復發 氣喘病友近期要注意這一點

內政部長徐國勇原訂今天上午赴立法院內政委員會報告並備詢，然上午因氣喘舊疾復發，左肩胛骨扭傷，上午8時許前往三軍總醫院急診...

為民眾輸血安全把關 北榮桃園分院採減白血球優質血

當病患大量失血或血紅素偏低造成貧血時，醫師通常會給予輸血，台北榮總桃園分院表示，輸血也有分品質，如傳統輸血血品為「紅血球...

幼時運動傷害未治癒變長短腳 30年後手術可正常走

50歲黃姓男子小時候運動傷及髖關節未治癒， 導致長年跛腳成長短腳，日前到大甲李綜合醫院求診，醫師檢查發現他左髖關節處的股...

米穀粉製作的糕點產品如何賣得好？ 專家透露銷售絕招

國人飲食西化，每人每年稻米食米量約45.6公斤，是20年前的一半，推估不久的將來，小麥食用量將追上稻米；國人少吃米，但台...

境外汙染物侵台 全台19空品測站陷紅害、10測站橘警

中南部空品拉警報！東北季風挾帶境外汙染物移入台灣，根據上午10時最新觀測，雲林以南19個空品測站陷入「紅害」，尤其台南、...

健保誰用得多？ 65歲以上男性平均每人9.1萬點

主計總處引用統計指出，108年全民健保醫療費用申報點數增4.7％，達7,732億點。65歲以上年齡組使用最多，占了38....

雄獅曙光列車行程上架即秒殺 今再開賣最新試營運班次

雄獅（2731）「日出合鳴」曙光列車行程一上架即「秒殺完售」，雄獅今再釋出最新試營運班次，包括1月15日高雄出發「花東山...

北東濕涼中南部晴到多雲 下半天氣溫續降

中央氣象局指出，受東北季風影響，今天北部、東半部及恆春半島易降雨，北台灣及宜花地區整天偏涼，白天高溫約攝氏17至22度，...

熱門新聞

石門水庫水位再升 蓄水量高過1.2億噸今年枯水期新紀錄

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

林口交流道塞車有救了！ 林佳龍促改善工程2024完工

影／台鐵猴硐坍方 林佳龍：全線通車預估還要一個月以上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。