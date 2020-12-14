為民眾輸血安全把關 北榮桃園分院採減白血球優質血

當病患大量失血或血紅素偏低造成貧血時，醫師通常會給予輸血，台北榮總桃園分院表示，輸血也有分品質，如傳統輸血血品為「紅血球濃厚液」，而近年推崇的是「減除白血球之紅血球濃厚液」（LP-RBC），可避免輸血時出現發燒等不良反應。

台北榮民總醫院桃園分院資深血庫組組長鍾馨慧解釋，1袋500CC的血液，白血球的含量約有5x109，減除白血球之紅血球濃厚液是利用特殊的過濾器來減除血液成分中的白血球，讓白血球含量小於5x106。

鍾馨慧說，在尚未使用減除白血球之紅血球濃厚液的時代，若病人經常輸血或曾經因輸血而發生發燒的輸血不良反應者，輸血時會加裝過濾器，讓血袋裡的血液先流經過濾器再輸入病人血管，這樣不僅流速慢，增加臨床護理師工作負擔也增加感染風險。

談及因輸血而發生發燒的輸血不良反應者會出現的狀況，鍾馨慧舉例，非溶血性發熱輸血反應、異體免疫作用、輸血傳染病毒、免疫調節作用、移植物對宿主反應、輸血相關急性肺部傷害等都可能發生，嚴重者甚至將危害生命。

鍾馨慧指出，新竹捐血中心提供的減除白血球之紅血球濃厚液，具有較佳流程控管及品質確效的優點，可以降低非溶血性發熱輸血反應機率，以及降低輸血時由白血球或細胞膜片段引起的異體免疫作用。

雖然近年國內各捐血中心積極推動全面使用減白血品，但因為醫療給付及成本的考量，多數醫院仍有疑慮，截至民國106年11月，全台僅有27家醫療院所全面向捐血中心領用減除白血球之紅血球濃厚液。