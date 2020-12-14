聽新聞
test
0:00 / 0:00

幼時運動傷害未治癒變長短腳 30年後手術可正常走

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
黃姓男子術後恢復狀況良好，但需持續復健以恢復健康的肌肉及骨骼。圖／大甲李綜合醫院提供
黃姓男子術後恢復狀況良好，但需持續復健以恢復健康的肌肉及骨骼。圖／大甲李綜合醫院提供

50歲黃姓男子小時候運動傷及髖關節未治癒， 導致長年跛腳成長短腳，日前到大甲李綜合醫院求診，醫師檢查發現他左髖關節處的股骨頭除發育不良外，已經嚴重壞損，導致他左側關節上移三公分，造成他有長短腳及肌肉萎縮，經手術治療，第二天可下床復健，現可恢復正常走路。

黃男日前走路一跛一跛進到大甲李綜合醫院骨科，副院長王芳英的門診，他說自己非天生跛腳，而是10幾歲時因運動受傷未妥善治療導致，剛開始以為是膝蓋或腳踝扭傷，到國術館請人「喬喬看」，沒有好轉反而出現高燒及全身癱瘓等狀況，趕緊就醫卻找不出病因，到處尋求非正常的醫療管道，花了大筆鈔票卻不見改善，也就這樣開始跛腳人生，甚至出現明顯的長短腳。

他近年體力急遽下滑，走一小時的路要花一天的時間休息，而且關節處持續的痠痛感也漸漸無法承受，影響生活作息，讓他動了想一勞永逸的念頭而求醫，大甲李綜合醫院骨科醫師副院長王芳英說，第一次看到黃男跛腳走進診間，就發現到他有明顯的長短腳，經安排X光及斷層掃描檢查，黃的髖關節處的股骨頭除發育不良外，也已經嚴重壞損，導致他左側關節上移三公分，因此造成他有長短腳及肌肉萎縮狀況。

王芳英表示，黃男的髖臼因長期磨損變形已不堪使用須重新鑿過，並填補骨骼缺損部位，又因為骨骼及肌肉長期萎縮達3至4公分，必須將其萎縮處的神經及骨骼拉至與右腳等長，同時實施人工髖關節置換及矯正術，正是手術複雜且困難之處，需由經驗豐富的醫師執行，才能免除必須分兩次手術的風險。黃男表示，他相當滿意手術結果，不再受疼痛之苦，也恢復正常走路姿勢。

王芳英說，在骨科門診中因運動而受傷是常見的案例，但有許多人卻未及時尋求專業的骨科或運動醫學科治療，因為時間上的耽誤，使得小問題衍生成大病痛，得不償失，他建議不論任何年齡層，若發現髖關節活動時會出現不適感或不正常的聲響，兩側大腿外張的範圍不對稱或有拉不開的感覺，或兩腳長短不齊，或走路一跛一跛等，應儘快至醫院尋求專業骨科醫師檢查及診斷。

黃姓男子術後恢復狀況良好，但需持續復健以恢復健康的肌肉及骨骼。圖／大甲李綜合醫院提供
黃姓男子術後恢復狀況良好，但需持續復健以恢復健康的肌肉及骨骼。圖／大甲李綜合醫院提供

手術 醫師 復健

延伸閱讀

隆乳可以隱形嗎 隱藏傷口要訣大揭密

醫病天地／沉默疾病攝護腺癌 發生率第4名

醫病天地／實習前粉瘤突發炎 及時手術復原

胃癌初期難發現、進程快 很多人輕忽的常見毛病是警告

相關新聞

彭啟明：今天迎入冬以來冷高壓最強一波 中南部今明空品差

天氣風險公司氣象達人彭啟明表示，這波降溫，是東亞入冬以來冷高壓至目前最強的一波，冷空氣直衝中國南方到日本韓國，對岸已經用...

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天（14日）晨北台灣迎風面，已有較明顯回波。截...

霾害移入！中部以北空品緩解 雲嘉南高屏仍陷「紅害」

昨天東北季風挾帶中國霾害影響台灣空氣品質，依最新監測資料，最高小時細懸浮微粒（PM2.5）濃度出現在馬祖站，今日凌晨3時...

休耕轉作公糧少收減緩米庫存壓力 業者：建議分區休耕

台灣稻米生產過剩，主要來自公糧大量收購以及對地慮環境給付雙軌制，導致農民越種越多，公糧也越收越多，為了減緩稻米庫存壓力，...

徐國勇今早氣喘復發 氣喘病友近期要注意這一點

內政部長徐國勇原訂今天上午赴立法院內政委員會報告並備詢，然上午因氣喘舊疾復發，左肩胛骨扭傷，上午8時許前往三軍總醫院急診...

為民眾輸血安全把關 北榮桃園分院採減白血球優質血

當病患大量失血或血紅素偏低造成貧血時，醫師通常會給予輸血，台北榮總桃園分院表示，輸血也有分品質，如傳統輸血血品為「紅血球...

幼時運動傷害未治癒變長短腳 30年後手術可正常走

50歲黃姓男子小時候運動傷及髖關節未治癒， 導致長年跛腳成長短腳，日前到大甲李綜合醫院求診，醫師檢查發現他左髖關節處的股...

米穀粉製作的糕點產品如何賣得好？ 專家透露銷售絕招

國人飲食西化，每人每年稻米食米量約45.6公斤，是20年前的一半，推估不久的將來，小麥食用量將追上稻米；國人少吃米，但台...

境外汙染物侵台 全台19空品測站陷紅害、10測站橘警

中南部空品拉警報！東北季風挾帶境外汙染物移入台灣，根據上午10時最新觀測，雲林以南19個空品測站陷入「紅害」，尤其台南、...

健保誰用得多？ 65歲以上男性平均每人9.1萬點

主計總處引用統計指出，108年全民健保醫療費用申報點數增4.7％，達7,732億點。65歲以上年齡組使用最多，占了38....

雄獅曙光列車行程上架即秒殺 今再開賣最新試營運班次

雄獅（2731）「日出合鳴」曙光列車行程一上架即「秒殺完售」，雄獅今再釋出最新試營運班次，包括1月15日高雄出發「花東山...

北東濕涼中南部晴到多雲 下半天氣溫續降

中央氣象局指出，受東北季風影響，今天北部、東半部及恆春半島易降雨，北台灣及宜花地區整天偏涼，白天高溫約攝氏17至22度，...

熱門新聞

石門水庫水位再升 蓄水量高過1.2億噸今年枯水期新紀錄

才接金鑛咖啡1年！「士達衛咖啡」倒閉 網：招牌拆了

一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光

大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

林口交流道塞車有救了！ 林佳龍促改善工程2024完工

影／台鐵猴硐坍方 林佳龍：全線通車預估還要一個月以上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。