朵茉麗蔻延攬台灣蜜香紅茶 華麗進化新登場
大自然植物當中蘊藏許多珍貴力量，運用在肌膚保養上彌足珍貴。這回有日本知名抗皺淨班專家，把腦筋動到台灣在地野放農法種植的蜜香紅茶，取其抗氧化、抗發炎的天賦異稟添加在經典保養系列「基本4點」當中，日本技術加上台灣珍品，成就了話題十足的進化升級，攜手逆轉步步老化的宿命。
提到日本抗皺淨班專家，不少女性就會聯想到來自熊本的朵茉麗蔻。很受使用者愛戴的經典保養系列「基本4點」掀起華麗升級再進化。以大自然原料「白米」及「大豆」完成「天然層狀結構」的革命滲透技術讓成分更親膚好吸收，再延攬台灣蜜香紅茶珍貴成分添加在「基本4點」保濕液、美活肌精華、乳霜20及保護乳液當中，吸收好修復力同步up up。
隨著年齡增長，皺紋、斑點、暗沉、鬆弛……等肌膚煩惱有很多種，與其針對單一肌膚煩惱個別解決，朵茉麗蔻46年來致力於從問題根源改善肌膚煩惱，這次「基本4點」升級進化，全面添加「野馬追」及「不知火菊」精華，抑制肌膚中的ANL(老化加速蛋白)同時增強HSP(自我修復蛋白)，從根本終結肌膚老化骨牌效應。還添加進化升級版的阿爾卑斯高山茴芹精萃，高效抗氧化力，打破年齡增長帶來肌膚老化的魔咒。
進化升級版的「美活肌精華」及「乳霜20」通過日本厚生勞動省「醫藥部外品」許可，改善皺紋及預防斑點功效獲得官方認證，不讓皺紋與斑點有撒野的機會。品牌「全效8點」一系列8支保養品更全數通過日本國家級的抗皺評價，有掛保證的好品質抗老更有感。
為了讓更多消費者有機會體驗最新升級進化的「基本4點」，朵茉麗蔻2020年12月16日到2021年1月31日陸續在全台台中大遠百、高雄夢時代、台北統一時代百貨、台北新光三越A11館等重點百貨推出快閃活動，除了搶先感受最新升級進化的保養品，快閃店現場更推出限量版「基本4點進化紀念 熊本熊歡慶套組」，套組內還加贈品牌明星商品「乳霜20」造型悠遊卡，敬請把握到快閃店親身搶先體驗的機會!
申請「朵茉麗蔻 華麗進化」3日試用套組請上https://bit.ly/3qW8FW2，或電免費客服專線：0800-866-866(09:00~21:00)。更多「朵茉麗蔻 華麗進化」相關訊息在https://bit.ly/3fn1NLX
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