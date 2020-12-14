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米穀粉製作的糕點產品如何賣得好？ 專家透露銷售絕招

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農糧署表示，推動米食文化運動，至今已經有700款產品，包括烘焙點心、沖泡飲品、麵製品，一年米穀粉用量4000公噸以上。記者彭宣雅／攝影
農糧署表示，推動米食文化運動，至今已經有700款產品，包括烘焙點心、沖泡飲品、麵製品，一年米穀粉用量4000公噸以上。記者彭宣雅／攝影

國人飲食西化，每人每年稻米食米量約45.6公斤，是20年前的一半，推估不久的將來，小麥食用量將追上稻米；國人少吃米，但台灣稻米生產過剩，公糧倉庫滿倉多年，造成國家沉重負擔，為了推廣米食， 政府推廣各式米食加工品，但由於價差大，推廣仍困難；專家認為要賣得好，試吃講解最有效。

農委會農糧署今天舉行「國產米糧 品味時尚 績優企業表揚及通路媒合活動」。

農糧署長胡忠一表示，國產稻米、米穀粉，與進口產品價差大，米穀粉價格比進口有好幾倍價差，但國人對於食品的安全要求越來越嚴格，因此業務仍需要推廣，台灣稻米耕種面積超過三萬公頃，稻米產量約20多萬公噸，生產過剩每一年造成政府很大財政負擔。

胡忠一表示，因此要想辦法要讓國人把稻米不再只有當作吃飯，可以做為米穀粉，做成各種加工產品，有的產品米穀粉含量有的百分百用米穀粉，有的10%以上；米穀粉含有不飽和脂肪酸，吸油力低，含水率高，跟傳統麵粉製品相比，吃了比較不容易胖，推動米食文化運動，至今已經有700款產品，包括烘焙點心、沖泡飲品、麵製品，一年米穀粉用量4000公噸以上。

使用國產米穀粉製作各式產品，市場是否接受，重要的因素在於米穀粉比麵粉價格高，進口業務用麵粉，依照品質好壞，每公斤平均批發價23至90元，但國產的米穀粉依照品質以及磨粉方式，每公斤平均批發價37元50元上下。

穀研所研究組組長蘇梅英表示，推廣最大的困難點，食米教育很重要，若消費大眾不了解米食加工品了解優勢所在，銷售也很難訴求，業者本身對於相關知識也不清楚，也因此要去推廣也不容易，她認為，米穀粉所製作的產品，還是要多試吃，多推廣，有試吃有講解說明，就會有效益，若要直接丟到商場上去賣，很難賣得好。

農委會農糧署今天舉行「國產米糧　品味時尚 績優企業表揚及通路媒合活動」。記者彭宣雅／攝影
農委會農糧署今天舉行「國產米糧　品味時尚 績優企業表揚及通路媒合活動」。記者彭宣雅／攝影

稻米 農糧署 農委會

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