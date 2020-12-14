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大衣拿出來！吳德榮：冷三天週四漸弱 週五暖週六再降

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今(14日)晨北台灣迎風面，已有較明顯回波。截至清晨4時30分，北海岸、北部山區及東北部已有降雨。截圖自中央氣象局
今(14日)晨北台灣迎風面，已有較明顯回波。截至清晨4時30分，北海岸、北部山區及東北部已有降雨。截圖自中央氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天（14日）晨北台灣迎風面，已有較明顯回波。截至清晨4時30分，北海岸、北部山區及東北部已有降雨。

中央氣象局表示，今天東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，明（15日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今、明兩天基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局說，北部、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖、澎湖有局部短暫雨，其他地區及金門為多雲到晴；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，請民眾留意。

吳德榮表示，今晨苗栗以南及花東因「輻射冷卻」帶來較低氣溫(截至4時30分，苗栗頭屋鄉13.6度，雲林虎尾鎮14.7度，花蓮壽豐鄉14.9度)；北台灣雖然冷空氣已開始南下，但少了「輻射冷卻」，平地氣溫反比昨晨高；不過，冷空氣持續南下，今天的最低氣溫將出現在今夜。

他表示，最新(13日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天至週三(16日)，「東北季風」挾冷空氣南下，桃園以北及東半部轉有局部雨、新竹以南則為晴時多雲，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；氣溫明顯下降，北台濕冷，其他地區早晚亦偏冷，要注意保暖。

今晚至週三晨，平地最低氣溫約可降至12、13度，挑戰入冬最低氣溫。今天各區平地氣溫如下：北部18降至13度、中部14至25度、南部15至27度、東部14至25度。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，週四(17日)冷空氣漸減弱、氣溫稍回升，北台仍濕冷，中南部日夜溫差大；大台北東側及東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲。週五(18日)白天為短暫空檔，天氣回暖；各地多雲時晴，東半部偶有零星降雨的機率。

他表示，最新模式模擬顯示，週五半夜起再一波冷空氣開始南下，天氣轉變，週六、日(19、20日)氣溫逐日下降、北台濕冷；下週一、二(21、22日)北台轉乾；氣溫降至最低，各地早晚很冷。由於已是末期的模擬，冷空氣會多強？會降到幾度？終究模式還在調整，應繼續觀察。

冷氣團 吳德榮 天氣動態

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