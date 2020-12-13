彰雲嘉空品今晚「紅害」 東北季風明續帶中國霾害襲台

你打算怎麼揮別充滿新冠疫情、讓人煩心的2020年呢？不少人為了欣賞101煙火，會到台北市政府前參加跨年晚會，但這次因疫情影響，市府建議民眾戴口罩，自主實名制登錄，市長柯文哲也表示「要看101煙火最好的地方不是市府廣場，是周邊山上」建議民眾疏散人潮，減少人與人的接觸。

2020-12-13 15:07