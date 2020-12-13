聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰雲嘉空品今晚「紅害」 東北季風明續帶中國霾害襲台
空品拉警報！東北季風挾帶中國霾害南下，西半部空品惡化，今晚彰化二林、雲林斗六、嘉義新港共三處「紅害」，西半部共有54個空品測站亮「橘燈」，明天又有新一波境外汙染物移入台灣，雲嘉南高屏地區恐再度出現「紅害」。
環保署指出，今天午後東北季風挾帶中國霾害南下，依下午4時監測結果，北部富貴角監測站細懸浮微粒（PM2.5）濃度為每立方公尺42微克；中南部位於下風處，擴散條件不佳，且受前一日境外汙染物移入累積影響，污染物有累積情形。
今天中國上海PM2.5濃度測得約170至200微克，環保署預期，今日夜間起至14日東北季風增強或大陸冷氣團南下，挾帶另外一波境外汙染物移入台灣，並隨時間南下影響至中南部地區，其影響程度須視上游累積和降雨情形有所變化，且雲嘉南沿海地區午後風速增強，容易引發地表揚塵現象影響空氣品質。
明天各地空品，花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。
15日受東北季風或大陸冷氣團影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，擴散較差，且可能受前一日境外汙染物累積影響，濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。
16日受東北季風或大陸冷氣團影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，須留意汙染物累積情形。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言