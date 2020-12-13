紙風車再出發 第300個鄉鎮演出今晚在高雄田寮達標

紙風車劇團推動「368兒童藝術工程」，接連兩天在高雄路竹與田寮表演，今晚在田寮崇德國小的演出是第300場。劇團成員帶來《紙風車幻想曲》，透過道具輔助，全場小朋友沉浸在歡樂氣氛中。

今年受疫情影響，「紙風車368兒童藝術工程」一度停演，又遇上火災讓道具付之一炬，直至下半年度才恢復演出。紙風車12、13日在高雄路竹與田寮演出，兩場演出受到偏鄉居民熱烈回響。

今晚在田寮崇德國小的演出吸引上千名鄉親，許多父母帶小孩來觀賞，受歡迎的《紙風車幻想曲》再次上演，唐吉訶德擊敗雙頭龍，自信地將巨大的雙頭龍擊敗。還有好久不見的《起床號》帶來爆笑的賴床大戰，各式道具滿足孩子天馬行空的想像。

田寮區公所指出，這兩場演出主要由柯小姐、紀念許水鏡先生基金等許多捐款人集結的愛心匯集而成，柯小姐說，希望盡微薄之力，讓偏鄉地區兒童能參與紙風車歡樂的饗宴，踏上藝術的第一哩路。