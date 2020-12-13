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林口交流道塞車有救了！ 林佳龍促改善工程2024完工

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國道一號林口交流道壅塞問題長年難解，將增設立體匝道工程。圖／交通部提供
國道一號林口交流道壅塞問題長年難解，將增設立體匝道工程。圖／交通部提供

林口因近年大型開發持續增加，人口快速成長，交通量大幅增加，且位於新北、桃園交界，國道一號林口交流道壅塞問題長年難解。交通部長林佳龍去年要求高速公路局尋找增設立體匝道工程的可行路廊後，明天將由林佳龍至現場核定斥資共19億元的「三管齊下」方案，待呈報及工程設計程序完成，工期約30個月，最快可望於2024年8月完工。

國一林口交流道的交通量大，加上長爬坡、號誌化路口及動線交織，壅塞回堵嚴重。高速公路增設交流道涉及都市計畫、土地徵收及地方交通，依規應由地方政府提出規畫，新北、桃園兩市府近6年來曾分別辦理多次改善評估，但受限地形、地物及匝道縱坡限制， 均無可行方案。

林佳龍去年要求高公局替地方政府尋求解方，更親自督導此案，曾指示高公局不惜自拆部分鄰近該交流道的辦公廳舍，也要找出路廊，最後才找出可行方案。

林佳龍今年9月初曾邀集新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦現地會勘，並指示高公局於3個月內邀集各界溝通。不過，交通部官員表示，為確保車輛行駛於高速公路的安全，匝道設計深受「公路路線設計規範」的限制，且林口交流道周邊目前已有五楊高架橋、桃園機場捷運等高架路段，導致可行路廊的設計難度甚高。

交通部指出，經多次會議討論及尋求兩地方政府共識後，將採用高公局所提的三管齊下方案，第一是林口A交流道增設南出匝道，經費約9億餘元；第二是增設北入匝道，約6億餘元；三為林口A／B交流道南出南入及北出北入交織改善工程，約4億餘元，共約19億餘元。高公局可行性評估本月報交通部，最快明年10月完成設計、明年底辦理工程招標。

林口

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