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一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光
中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，新一波東北季風今晚南下，強度直逼大陸冷氣團，最冷時間點是周二及周三清晨，中部以北、東北部最低溫14度，沿海空曠地區可能13度以下。
氣象局表示，未來一周天氣東北季風增強，北部、東半部地區出現降雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區要注意降雨明顯，可能有局部大雨發生機率；中南部地區則是多雲到晴，可以見到陽光的天氣。
氣溫部分，這一波冷空氣介於東北季風和大陸冷氣團之間，今晚就會開始南下，周一各地愈晚愈冷，到了周二及周三晨間氣溫最低，屆時中部以北及東北部地區低溫約14至16度，南部及花東18、19度，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些；有機會下雨的地區，一整天感受濕涼、冷。
多雲到晴的中南部地區，周二白天高溫跟今天相比也降了2至4度左右，感受明顯偏涼，周五各地雖稍微回溫，但清晨、夜晚感受上仍偏涼，民眾記得加件衣服，做好保暖工作。
氣象局說，預計周六之後另一波冷空氣又來報到，溫度將由北至南逐漸再轉涼、轉冷。
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