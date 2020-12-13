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少子化加人口老化 柯文哲：人口學是執政者必修課程

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市亞太精準抗衰老醫學學會今在台北舉行立大會，台北市長柯文哲出席時指出，老化是社會嚴重的問題，不管社會和醫學都需要有專門的研究。圖／亞太精準抗衰老醫學學會提供
台中市亞太精準抗衰老醫學學會今在台北舉行立大會，台北市長柯文哲出席時指出，老化是社會嚴重的問題，不管社會和醫學都需要有專門的研究。圖／亞太精準抗衰老醫學學會提供

台中市亞太精準抗衰老醫學學會今在台北舉行成立大會，台北市柯文哲出席時指出，老化是社會嚴重的問題，不管社會和醫學都需要有專門的研究，政府對於人口老化的政策亟待滾動式的修正，十分樂見有這樣的醫學團體來做討論。而亞太精準抗衰老醫學學會也表示，未來要大力推動醫、產、學、研、用等多種形式的融合創新，支援合作企業，以台灣出發，走向國際。

包括中山醫學大學講座教授李英雄、敏盛醫療集團董事長楊弘仁、臨床科學家Habib Torfi、台北醫學大學公共衛生暨營養學院院長謝明哲等都受邀出席大會。

今也同時舉辦了2020年度融合醫療論壇，邀請台灣精準醫療權威專家以及美國臨床科學家講解幹細胞的應用、精準醫療與老病死秘密、醫院建立精準醫療中心等。同時頒發「亞太精準抗衰老醫學」教育總監聘書給中山醫學大家講座教授李英雄與亞太精準抗衰老醫學副理事長王輝明，兩人未來將共同主導教育訓練。

柯文哲受訪時指出，他上任時台北市65歲以上的老年人口僅14%，但預計在他卸任時會超過20%，這是人口結構急遽變化的問題，所產生社會、經濟等的衝擊相當大。以執政者角度，面對此遽變時，應變的方案到底是什麼？他說，他也認為當然不會有完美的應變方案，所以是拿出來，請大家來討論。

他指出，這是國家重大的問題，每個制定政策的人都應該預計未來10年人口學的變化，但很可惜，過去的執政者都沒有處理這樣的問題。就像「少子化」不是今天才出現，而是20年前就開始出現；以進大學要18年而言，今已面臨有三分之一的大學要縮編、大學應該要減少三分之一，這明明是18年前就知道的事，可是大家都沒有去注意，與其現在才面臨遽變，不如幾年前就該做準備，所以人口學是執政者的必修課程。

亞太精準抗衰老醫學理事長吳光雄指出，全國人口已進入顯著老齡化時代，追求健康和減輕痛苦已成為當務之急。該學會是一個產經學的國際醫學組織平台，主要授課現代醫學，講究「精準」非單一診斷，而是以個人化量身精準診斷，未來將共同改變台灣精準老化醫學服務的運作結構，建立新的精準老化醫學生態圈，推動精準老化醫學思路的拓展，為專家和行業領導者搭建分享學術成果和經驗交流的國際化平台，加速台灣精準醫療的發展。

台中市亞太精準抗衰老醫學學會今在台北舉行立大會，台北市長柯文哲（中）出席時指出，老化是社會嚴重的問題，不管社會和醫學都需要有專門的研究。圖／亞太精準抗衰老醫學學會提供
台中市亞太精準抗衰老醫學學會今在台北舉行立大會，台北市長柯文哲（中）出席時指出，老化是社會嚴重的問題，不管社會和醫學都需要有專門的研究。圖／亞太精準抗衰老醫學學會提供
亞太精準抗衰老醫學理事長吳光雄（中）指出，全國人口已進入顯著老齡化時代，追求健康和減輕痛苦已成為當務之急。圖／亞太精準抗衰老醫學學會提供
亞太精準抗衰老醫學理事長吳光雄（中）指出，全國人口已進入顯著老齡化時代，追求健康和減輕痛苦已成為當務之急。圖／亞太精準抗衰老醫學學會提供

老化 柯文哲 北市 老年人口

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