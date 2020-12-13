少子化加人口老化 柯文哲：人口學是執政者必修課程

台中市亞太精準抗衰老醫學學會今在台北舉行成立大會，台北市長柯文哲出席時指出，老化是社會嚴重的問題，不管社會和醫學都需要有專門的研究，政府對於人口老化的政策亟待滾動式的修正，十分樂見有這樣的醫學團體來做討論。而亞太精準抗衰老醫學學會也表示，未來要大力推動醫、產、學、研、用等多種形式的融合創新，支援合作企業，以台灣出發，走向國際。

包括中山醫學大學講座教授李英雄、敏盛醫療集團董事長楊弘仁、臨床科學家Habib Torfi、台北醫學大學公共衛生暨營養學院院長謝明哲等都受邀出席大會。

今也同時舉辦了2020年度融合醫療論壇，邀請台灣精準醫療權威專家以及美國臨床科學家講解幹細胞的應用、精準醫療與老病死秘密、醫院建立精準醫療中心等。同時頒發「亞太精準抗衰老醫學」教育總監聘書給中山醫學大家講座教授李英雄與亞太精準抗衰老醫學副理事長王輝明，兩人未來將共同主導教育訓練。

柯文哲受訪時指出，他上任時台北市65歲以上的老年人口僅14%，但預計在他卸任時會超過20%，這是人口結構急遽變化的問題，所產生社會、經濟等的衝擊相當大。以執政者角度，面對此遽變時，應變的方案到底是什麼？他說，他也認為當然不會有完美的應變方案，所以是拿出來，請大家來討論。

他指出，這是國家重大的問題，每個制定政策的人都應該預計未來10年人口學的變化，但很可惜，過去的執政者都沒有處理這樣的問題。就像「少子化」不是今天才出現，而是20年前就開始出現；以進大學要18年而言，今已面臨有三分之一的大學要縮編、大學應該要減少三分之一，這明明是18年前就知道的事，可是大家都沒有去注意，與其現在才面臨遽變，不如幾年前就該做準備，所以人口學是執政者的必修課程。