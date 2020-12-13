新北宜蘭大東北角觀光圈 打造最強「東北風」要吹向國際

由新北及宜蘭觀光相關公協會籌組的「大東北角觀光圈」，今天舉辦成立大會暨小鎮觀光推介活動，交通部長林佳龍盼整合觀光資源、跨業合作，共同打造優質觀光品牌，讓東北角特色旅遊形成史上最強「東北風」，吹向國際觀光。

「大東北角觀光圈」包含新北市的瑞芳、平溪、雙溪、貢寮及宜蘭縣的10個平地鄉鎮市，14個地區擁有豐富觀光資源，無論歷史人文、自然環境、景觀生態或產業資源，都具備天然優勢及獨具風格的文化特色。

為了把大東北角的豐富旅遊資源推向國際，交通部東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處協助新北及宜蘭旅宿業、溫泉業及觀光工廠等各主要公協會合作成立「大東北角觀光圈」，今天除了成立大會，更號召業者在宜蘭的安永心食館舉辦觀光產品推介活動。

林佳龍表示，產業聯盟要由下而上組織團結起來，交給政府對接，交通部力拚觀光射出三支箭，第一支是召開全國觀光發展會議，在半年內召開上百場會議蒐集各界意見，第二支箭是形成觀光政策白皮書，第三支箭推動觀光局改制成為觀光署，更多資源推動觀光；今年三倍券像酵母發酵，在4個月內創造7倍產值，這就是觀光扮演火車頭所達到的成效。

他強調，台灣要從防疫大國到觀光大國就只差一步，因觀光沒有黨派，能讓大家賺錢，未來我們要做到「台灣驕傲、世界知道」，讓全世界旅客都知道台灣這個安全的旅遊目的地，我們超前部署，等到疫情過後就能迎接旅客，讓國旅成為精緻旅遊。