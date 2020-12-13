快訊

前立委周五六家中昏倒 妻子報案CPR救夫送醫

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北宜蘭大東北角觀光圈 打造最強「東北風」要吹向國際

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
新北及宜蘭觀光相關公協會籌組「大東北角觀光圈」今天舉辦成立大會暨小鎮觀光推介活動，交通部長林佳龍盼形塑優質觀光品牌，打造史上最強「東北風」吹向國際觀光。記者戴永華／攝影
新北及宜蘭觀光相關公協會籌組「大東北角觀光圈」今天舉辦成立大會暨小鎮觀光推介活動，交通部長林佳龍盼形塑優質觀光品牌，打造史上最強「東北風」吹向國際觀光。記者戴永華／攝影

由新北及宜蘭觀光相關公協會籌組的「大東北角觀光圈」，今天舉辦成立大會暨小鎮觀光推介活動，交通部長林佳龍盼整合觀光資源、跨業合作，共同打造優質觀光品牌，讓東北角特色旅遊形成史上最強「東北風」，吹向國際觀光。

「大東北角觀光圈」包含新北市的瑞芳、平溪、雙溪、貢寮及宜蘭縣的10個平地鄉鎮市，14個地區擁有豐富觀光資源，無論歷史人文、自然環境、景觀生態或產業資源，都具備天然優勢及獨具風格的文化特色。

為了把大東北角的豐富旅遊資源推向國際，交通部東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處協助新北及宜蘭旅宿業、溫泉業及觀光工廠等各主要公協會合作成立「大東北角觀光圈」，今天除了成立大會，更號召業者在宜蘭的安永心食館舉辦觀光產品推介活動。

林佳龍表示，產業聯盟要由下而上組織團結起來，交給政府對接，交通部力拚觀光射出三支箭，第一支是召開全國觀光發展會議，在半年內召開上百場會議蒐集各界意見，第二支箭是形成觀光政策白皮書，第三支箭推動觀光局改制成為觀光署，更多資源推動觀光；今年三倍券像酵母發酵，在4個月內創造7倍產值，這就是觀光扮演火車頭所達到的成效。

他強調，台灣要從防疫大國到觀光大國就只差一步，因觀光沒有黨派，能讓大家賺錢，未來我們要做到「台灣驕傲、世界知道」，讓全世界旅客都知道台灣這個安全的旅遊目的地，我們超前部署，等到疫情過後就能迎接旅客，讓國旅成為精緻旅遊。

東北角管理處長陳美秀表示，成立大會只是大東北角觀光圈的啟動，未來會持續舉辦共識會議、觀摩參訪及專題講座，由管理處扮演領頭羊，共同推出觀光遊程，推介吃喝玩樂，吸引國內外觀光客。

新北及宜蘭觀光相關公協會籌組「大東北角觀光圈」今天舉辦成立大會暨小鎮觀光推介活動，交通部長林佳龍盼形塑優質觀光品牌，打造史上最強「東北風」吹向國際觀光。記者戴永華／攝影
新北及宜蘭觀光相關公協會籌組「大東北角觀光圈」今天舉辦成立大會暨小鎮觀光推介活動，交通部長林佳龍盼形塑優質觀光品牌，打造史上最強「東北風」吹向國際觀光。記者戴永華／攝影
新北及宜蘭觀光相關公協會籌組「大東北角觀光圈」今天舉辦成立大會暨小鎮觀光推介活動，交通部長林佳龍盼形塑優質觀光品牌，打造史上最強「東北風」吹向國際觀光。記者戴永華／攝影
新北及宜蘭觀光相關公協會籌組「大東北角觀光圈」今天舉辦成立大會暨小鎮觀光推介活動，交通部長林佳龍盼形塑優質觀光品牌，打造史上最強「東北風」吹向國際觀光。記者戴永華／攝影

林佳龍 國家風景區

延伸閱讀

林佳龍提拚觀光3支箭 推動觀光局升格觀光署

大東北角觀光圈成立 跨產業合作打造國際品牌

台鐵猴硐坍方 林佳龍：全線通車預估還要一個月以上

東正線通車倒數計時 林佳龍：24小時監測巡查確保安全

相關新聞

今明東北季風增強 環保署：恐挾帶新一波中國霾害襲台

東北季風稍減弱，今天台灣空氣品質受境外影響暫趨緩和，中南部地區則受前一日境外汙染物累積，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級...

少子化加人口老化 柯文哲：人口學是執政者必修課程

台中市亞太精準抗衰老醫學學會今在台北舉行成立大會，台北市長柯文哲出席時指出，老化是社會嚴重的問題，不管社會和醫學都需要有...

新北宜蘭大東北角觀光圈 打造最強「東北風」要吹向國際

由新北及宜蘭觀光相關公協會籌組的「大東北角觀光圈」，今天舉辦成立大會暨小鎮觀光推介活動，交通部長林佳龍盼整合觀光資源、跨...

賞101跨年煙火怎防疫？柯P推周邊遠眺 十大非信義區免費點來了

你打算怎麼揮別充滿新冠疫情、讓人煩心的2020年呢？不少人為了欣賞101煙火，會到台北市政府前參加跨年晚會，但這次因疫情影響，市府建議民眾戴口罩，自主實名制登錄，市長柯文哲也表示「要看101煙火最好的地方不是市府廣場，是周邊山上」建議民眾疏散人潮，減少人與人的接觸。

空品不佳加上溫差大！過敏、慢性呼吸道疾病病患多2成

近日南部空氣品質不佳，加上季節交替、早晚溫差大，過敏與慢性呼吸道疾病患者增多。高雄市診所協會理事長楊宜璋表示，最近各醫療...

樂天Kobo暢銷百大書單限時7.9折 漫畫《鬼滅之刃》首入榜

今年受到疫情影響，各種不受時間地點限制的休閒娛樂活動都受到熱烈關注，電子書也是其中之一。樂天Kobo近日發表2020閱讀...

稻米產銷契作集團產區 推動15年達2.76萬公頃

為提升國產稻米品牌價值與內外銷競爭力，農糧署推動建置稻米產銷契作集團產區，民國94年成立27個集團產區契作5115公頃，...

「偷看別人洗澡」惹的禍？ 醫師破除針眼迷思

偷看別人洗澡才會長針眼？別再聽信這樣的「鄉野傳說」了。醫師表示，針眼是因為眼瞼皮脂腺受到感染，習慣用手揉眼睛、愛吃油炸物...

影／高雄「跨百光年」海上舞台大！137聯隊海上尬球

高雄「2021跨百光年」海上舞台已經定位完成，這個海上舞台到底有多大？高雄市府今天邀請台新夢想家與高雄137聯隊，登上5...

加油要快 中油：明天起汽油漲0.4元、柴油漲0.5元

台灣中油公司宣布，自明（14）日凌晨零時起汽油調漲0.4元、柴油調漲0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公...

雞尾酒療法搭配微創膝關節手術 降低疼痛彎曲不苦惱

新竹一名65歲的詹姓婦人膝蓋疼痛多年，內側跟前側都三度退化，經服藥注射針劑等治療仍疼痛無法彎曲，造成生活不便，醫師建議要...

台大生醫分院滿周年 3分院元旦將整合「新竹台大分院」

台大醫院新竹生醫園區分院營運滿周年，今天上午舉行園遊會慶祝，院長余忠仁也宣布好消息，台大醫院新竹地區的3家分院，預計明年...

熱門新聞

2020年末！3大星座會遇見「爛桃花」 處女別吃回頭草

冷空氣變更強！明晚恐迎入冬首波冷氣團 2天低溫探12度

今晚北部天氣驟變！ 吳德榮：明晚起挑戰入冬最低溫

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

殺破狼周運勢／白羊生活有重大轉變 水瓶情緒管理要做好

影／1天工作12小時 猴硐斷10天搶修人員日夜冒雨踩泥吐心聲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。