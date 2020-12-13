空品不佳加上溫差大！過敏、慢性呼吸道疾病病患多2成

近日南部空氣品質不佳，加上季節交替、早晚溫差大，過敏與慢性呼吸道疾病患者增多。高雄市診所協會理事長楊宜璋表示，最近各醫療院所類流感的病人確實減少，但呼吸道疾病患者近日大概多了兩成，提醒民眾盡量減少戶外活動，室內可使用空氣清淨濾清器。

耳鼻喉科醫師楊宜璋表示，因為民眾已養成戴口罩的習慣，入冬以來類流感的病患減少。不過從12月8日晚上台南歸仁大面積農地焚燒，汙染物南飄影響大半個高雄市區，加上這幾天高雄空氣品質變差，過敏與慢性呼吸道疾病患者變多，大概增加了兩成。

楊宜璋說，過敏性鼻炎、慢性氣管炎的病患增多，空氣品質不良會引其發作，季節交替、早晚溫差大，也要多注意。民眾在空品不佳時，要盡量減少戶外活動，一定要出門時，也要戴口罩。在家時可利用空氣清淨濾清器，改善空氣品質。也要呼籲民眾不要隨便燃燒廢棄物、農作物，以免空品再惡化。

楊宜璋表示，同樣是呼吸道疾病，之前因為流感疫苗疑似出現不良反應的事件，影響了健康族群的接種意願，醫生還是鼓勵接種，醫療院所都還有自費的流感疫苗。醫界擔心流感還是有可能流行，如果又爆發新冠疫苗疫情，在鑑別上會有些困難，且萬一同時感染流感與新冠肺炎，病情有可能會更嚴重。