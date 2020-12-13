樂天Kobo暢銷百大書單限時7.9折 漫畫《鬼滅之刃》首入榜

今年受到疫情影響，各種不受時間地點限制的休閒娛樂活動都受到熱烈關注，電子書也是其中之一。樂天Kobo近日發表2020閱讀習慣調查，分析讀者閱讀及購買電子書的種類、時間、數量、金額，發現在閱讀種類上，女性偏愛文學小說，男性更愛商管理財書籍，對應到暢銷百大書單，商管財經書籍占比超過5成，顯示讀者對商管理財書籍有極高的學習力誘因，在今年許多行業都受到衝擊的情況下，也讓許多讀著更注重創造被動收入，因而帶動相關書籍買氣。特別值得一提的是，今年漫畫類別首次成為類別暢銷第4，《鬼滅之刃》系列作一共8本入圍銷售百大，也是現象級話題。

在閱讀時間上，有超過5成讀者每週閱讀1～5小時，每次閱讀1小時以內；36%讀者每月閱讀1～10本，而6成讀者表示會看完整本書。而從消費行為來看，有33%讀者每年購買11～20本書，其次為1～10本佔32%，其中有超過5成比例都是購買電子書。顯見電子化潮流並不代表閱讀行為式微，有94%使用者認為電子書改變其閱讀型態，超過8成讀者認為電子書增加閱讀的數量以及提高閱讀的效率。

樂天Kobo營運本部長周立涵指出，疫情改變消費型態，提升民眾居家活動時間，更帶動電子書閱讀器全年業績翻倍成長，閱讀器使用人數也較去年成長9成。樂天Kobo台灣會員人數目前已突破40萬人，外文藏書超過600萬本，中文藏書量超過11萬本，今年更正式開放英漢字典軟體更新，強化讀者閱讀外文書籍的便利性。