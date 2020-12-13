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「偷看別人洗澡」惹的禍？ 醫師破除針眼迷思

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
習慣用手揉眼睛、愛吃油炸物或生活日夜不正常，都很容易長針眼。圖／ingimage
習慣用手揉眼睛、愛吃油炸物或生活日夜不正常，都很容易長針眼。圖／ingimage

偷看別人洗澡才會長針眼？別再聽信這樣的「鄉野傳說」了。醫師表示，針眼是因為眼瞼皮脂腺受到感染，習慣用手揉眼睛、愛吃油炸物或生活日夜不正常，都很容易長針眼。

新光醫院眼科主治醫師鄭聖甫表示，針眼其實就像青春痘一樣，並不是因為「偷看別人洗澡」而造成，也不會傳染。針眼真正的名稱叫做「麥粒腫」，由於眼瞼邊緣有許多皮脂腺開口，當開口受到堵塞，細菌在腺體滋生導致急性化膿，而引起紅、腫、熱、痛，觸摸時會劇烈疼痛。

鄭聖甫說，如果得到針眼，最好的方式是熱敷。可使用38至40度的熱敷袋或毛巾，熱敷5至10分鐘，將積聚的油脂軟化，讓腺體通暢。而透過熱敷，也能增加血液循環，身體自身的免疫力便可對抗細菌，能較快痊癒。

另外，針對老一輩說「手繞過後腦勺去拉眼角」可以治療針眼的方法，鄭聖甫則表示，拉眼角讓眼瞼板有擠壓的張力，對皮脂腺有按摩的效果，又不會直接觸摸到發炎的部位，「滿有智慧的」。

萬一針眼腫大到引起眼睛視力模糊，眼皮可能會蓋住眼睛，甚至造成散光，就要及時就醫；藥物方面，則可使用抗生素藥水和藥膏來預防二次感染。

通常麥粒腫一到兩周就會痊癒，如果超過三周，則可能成為慢性發炎的「霰粒腫」，有異物感但不會疼痛，可考慮使用眼瞼炎藥水；如果過於腫大，就有必要到醫院做小手術清除。

鄭聖甫表示，得針眼主要和體質、生活習慣有關，因此如果容易反覆得針眼的人，應盡量少吃油炸物、不要熬夜，若有化妝需求，畫眼妝時不要太靠近眼瞼邊緣，且應做好卸妝和眼部清潔。另外，平時也要勤洗手、少揉眼睛，避免手上的細菌造成眼睛感染。

醫師 手術

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