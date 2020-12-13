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影／高雄「跨百光年」海上舞台大！137聯隊海上尬球

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市府邀請台新夢想家與高雄137聯隊，登上5個籃球場大的海上舞台尬球！記者徐如宜／攝影
高雄市府邀請台新夢想家與高雄137聯隊，登上5個籃球場大的海上舞台尬球！記者徐如宜／攝影

高雄「2021跨百光年」海上舞台已經定位完成，這個海上舞台到底有多大？高雄市府今天邀請台新夢想家與高雄137聯隊，登上5個籃球場大的舞台尬球！高雄市副市長史哲表示，海上舞台由4個貫錨透過升降直接打入海床，穩如陸地上，邀大家12月24日至1月3日，一定要到高雄親眼體驗海、陸、空三度空間的展演。

高雄市政府今天邀媒體登上跨百光年的海上舞台，體驗這座與眾不同的跨年場地。「宏禹ㄧ號自升式平台」是艘台灣自製的海事平台工作船，船長80公尺、寬33公尺、深4.5公尺，總噸位4571噸、乘載力9250噸。工作平台四角有升降貫錨，可以固定在50公尺海底岩盤，讓工作平台穩定的搭設於海面上，進而可以在工作平台上進行海事工程。

海上舞台今天先變身為籃球場，來場海上舞台籃球交流賽。由義守大學、三民家商及七賢國中組成的137籃球隊，在總教練謝玉娟帶領下上場。「台新夢想家」5位球星吳松蔚、白曜誠、邱子軒、呂威霆和蘇文儒也來助陣，在海上舞台客串擔任一日教練，共同體驗這與眾不同的籃球場地。

史哲表示，今天的球賽突顯海事工作平台船轉化為海上舞台的穩定度，整個平台有5個籃球場大。今年高雄跨年的轉播、演出與彩排都與以往不同，也有別於其他縣市，將呈現海港與船特色風貌。「舞台將升起一個超大鏡球，透過光影，將整個港灣、愛河，成為舞台與劇場。」

台新夢想家球員吳松蔚和三民家商球員張少傑說，曾看到美國有在航空母艦上打籃球，這次有機會在台灣的海上舞台打籃球，心情很開心！

史哲表示，從12月24日開始海上舞台每天都會有演出，節目正在做最後規畫與確認，跟跨年晚上的高流舞台及蓬萊舞台的流行音樂演唱表演型式比較不同，海上舞台呈現比較多樣的表演藝術，這幾天做最後定案，會盡快公布節目內容。

高雄市府邀請台新夢想家與高雄137聯隊，登上5個籃球場大的海上舞台尬球！記者徐如宜／攝影
高雄市府邀請台新夢想家與高雄137聯隊，登上5個籃球場大的海上舞台尬球！記者徐如宜／攝影
高雄市副市長史哲表示，今年高雄跨年的轉播、演出與彩排都與以往不同，也有別於其他縣市，將呈現海港與船特色風貌。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長史哲表示，今年高雄跨年的轉播、演出與彩排都與以往不同，也有別於其他縣市，將呈現海港與船特色風貌。記者徐如宜／攝影
高雄「2021跨百光年」海上舞台四角有升降貫錨，可以固定在50公尺海底岩盤，讓工作平台穩定的搭設於海面上。記者徐如宜／攝影
高雄「2021跨百光年」海上舞台四角有升降貫錨，可以固定在50公尺海底岩盤，讓工作平台穩定的搭設於海面上。記者徐如宜／攝影
高雄市府邀請台新夢想家與高雄137聯隊，登上5個籃球場大的海上舞台尬球！記者徐如宜／攝影
高雄市府邀請台新夢想家與高雄137聯隊，登上5個籃球場大的海上舞台尬球！記者徐如宜／攝影
高雄「2021跨百光年」海上舞台四角有升降貫錨，可以固定在50公尺海底岩盤，讓工作平台穩定的搭設於海面上。記者徐如宜／攝影
高雄「2021跨百光年」海上舞台四角有升降貫錨，可以固定在50公尺海底岩盤，讓工作平台穩定的搭設於海面上。記者徐如宜／攝影
高雄市府邀請台新夢想家與高雄137聯隊，登上5個籃球場大的海上舞台尬球！記者徐如宜／攝影
高雄市府邀請台新夢想家與高雄137聯隊，登上5個籃球場大的海上舞台尬球！記者徐如宜／攝影

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