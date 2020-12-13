影／高雄「跨百光年」海上舞台大！137聯隊海上尬球

高雄「2021跨百光年」海上舞台已經定位完成，這個海上舞台到底有多大？高雄市府今天邀請台新夢想家與高雄137聯隊，登上5個籃球場大的舞台尬球！高雄市副市長史哲表示，海上舞台由4個貫錨透過升降直接打入海床，穩如陸地上，邀大家12月24日至1月3日，一定要到高雄親眼體驗海、陸、空三度空間的展演。

高雄市政府今天邀媒體登上跨百光年的海上舞台，體驗這座與眾不同的跨年場地。「宏禹ㄧ號自升式平台」是艘台灣自製的海事平台工作船，船長80公尺、寬33公尺、深4.5公尺，總噸位4571噸、乘載力9250噸。工作平台四角有升降貫錨，可以固定在50公尺海底岩盤，讓工作平台穩定的搭設於海面上，進而可以在工作平台上進行海事工程。

海上舞台今天先變身為籃球場，來場海上舞台籃球交流賽。由義守大學、三民家商及七賢國中組成的137籃球隊，在總教練謝玉娟帶領下上場。「台新夢想家」5位球星吳松蔚、白曜誠、邱子軒、呂威霆和蘇文儒也來助陣，在海上舞台客串擔任一日教練，共同體驗這與眾不同的籃球場地。

史哲表示，今天的球賽突顯海事工作平台船轉化為海上舞台的穩定度，整個平台有5個籃球場大。今年高雄跨年的轉播、演出與彩排都與以往不同，也有別於其他縣市，將呈現海港與船特色風貌。「舞台將升起一個超大鏡球，透過光影，將整個港灣、愛河，成為舞台與劇場。」

台新夢想家球員吳松蔚和三民家商球員張少傑說，曾看到美國有在航空母艦上打籃球，這次有機會在台灣的海上舞台打籃球，心情很開心！