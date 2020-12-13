雞尾酒療法搭配微創膝關節手術 降低疼痛彎曲不苦惱

新竹一名65歲的詹姓婦人膝蓋疼痛多年，內側跟前側都三度退化，經服藥注射針劑等治療仍疼痛無法彎曲，造成生活不便，醫師建議要做人工膝關節置換手術治療，但她擔心術後疼痛時間長且膝蓋還是不太能彎，最後選擇接受微創人工膝關節置換手術搭配雞尾酒止痛療法，術後當天便可彎至接近90度，一周內彎曲到115度，術後仍持續進步，讓詹姓婦人非常滿意。

台大竹東分院骨科醫師黃鼎鈞表示，人工關節最可惜的後遺症就是沾黏彎不了，很多人X光片看起來人工關節裝的很漂亮，但就是實際上就是不能彎，或者一彎就痛。一旦發生通常只能長期的復健，而且效果有限，更嚴重的還要再麻醉做授動術或放鬆手術。

這是因為關節天生就有強韌的關節囊包覆，換人工關節必須把它切開再修補，需要6周左右才會癒合，但是切開後癒合會變緊而限制彎曲角度，所以這段時間成為「黃金時間」，尤其是前2周。

黃鼎鈞說，如果彎曲度不好，功能受限，病人也不會滿意，雞尾酒止痛療法就是醫師在手術時，將「雞尾酒止痛劑」注射於關節囊韌帶內緩放釋放，讓頭幾天疼痛下降，再配合吃的雞尾酒療法維持兩、三周，之後就不太疼痛，所以可以讓病人持續練習彎曲讓功能盡量發揮。

黃鼎鈞也說，因為所有關節都有關節囊韌帶，所以任何人工關節手術都會因雞尾酒止痛療法而恢復較好，包括人工踝關節、人工肩關節、人工髖關節手術。但是如果患者術前就已經嚴重攣縮則需請醫師做審慎評估是否適合做人工關節手術。

並且在雞尾酒療法中還可加上止血劑，減少出血風險，減少因輸血所產生的不適，也可以加上後線抗生素，降低被院內抗藥性細菌的感染機會，大大增加手術的安全性。