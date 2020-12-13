台大生醫分院滿周年 3分院元旦將整合「新竹台大分院」

台大醫院新竹生醫園區分院營運滿周年，今天上午舉行園遊會慶祝，院長余忠仁也宣布好消息，台大醫院新竹地區的3家分院，預計明年元旦整合成為「新竹台大分院」，3家醫院整合後，病床數共1986床，醫療人員4000多人。

新竹縣長楊文科、立委林為洲、新竹科學園區管理局長王永壯也一同參與活動，慶賀台大新竹生醫滿周歲，並跳起健康操，呼籲民眾關心自己的健康。

楊文科表示，台大醫院生醫分院經過眾人奔走20多年才終於正式到位，主要提供大新竹地區民眾方便就醫服務，恭賀醫院滿一周年，期待未來台大新竹生醫分院第二期工程盡快完成，讓民眾從高鐵前往醫院就醫更方便。

余忠仁說，台大醫院新竹生醫園區分院去年12月開幕，這一年來引進許多重大醫療儀器設備，目前已開放103床一般急性病床、10床加護病房、4間開刀房與1間心導管室，除提供一般內、外婦、兒科、骨科、神經科、復健科、耳鼻喉科與眼科等基本門診與住院醫療服務外，並已開始進行癌症化療門診業務與腫瘤治療服務，期待能滿足地方上的醫療需求。