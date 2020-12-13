快訊

店長為4歲女兒遭呼巴掌理論 酒漢砸店嗆：這樣有爽嗎

不要在醫生生日動手術！美日團隊研究：死亡率高兩成

台大生醫分院滿周年 3分院元旦將整合「新竹台大分院」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台大醫院新竹生醫園區分院營運滿周年。本報資料照片
台大醫院新竹生醫園區分院營運滿周年。本報資料照片

台大醫院新竹生醫園區分院營運滿周年，今天上午舉行園遊會慶祝，院長余忠仁也宣布好消息，台大醫院新竹地區的3家分院，預計明年元旦整合成為「新竹台大分院」，3家醫院整合後，病床數共1986床，醫療人員4000多人。

新竹縣長楊文科、立委林為洲、新竹科學園區管理局長王永壯也一同參與活動，慶賀台大新竹生醫滿周歲，並跳起健康操，呼籲民眾關心自己的健康。

楊文科表示，台大醫院生醫分院經過眾人奔走20多年才終於正式到位，主要提供大新竹地區民眾方便就醫服務，恭賀醫院滿一周年，期待未來台大新竹生醫分院第二期工程盡快完成，讓民眾從高鐵前往醫院就醫更方便。

余忠仁說，台大醫院新竹生醫園區分院去年12月開幕，這一年來引進許多重大醫療儀器設備，目前已開放103床一般急性病床、10床加護病房、4間開刀房與1間心導管室，除提供一般內、外婦、兒科、骨科、神經科、復健科、耳鼻喉科與眼科等基本門診與住院醫療服務外，並已開始進行癌症化療門診業務與腫瘤治療服務，期待能滿足地方上的醫療需求。

余忠仁也說，台大醫院新竹、竹東、生醫等3家分院，明年元旦正式整合成為「新竹台大分院」，整合後分別是新竹醫院與生醫醫院，生醫醫院再下設竹北院區與竹東院區，3家醫院扮演分工角色，各具特色，期望再提升大新竹地區醫療服務的廣度及深度。

新竹縣長楊文科（左二）、立委林為洲（右一）、竹科管理局長王永壯（左一）也一同參與活動，慶賀台大新竹生醫滿周歲，並跳起健康操。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科（左二）、立委林為洲（右一）、竹科管理局長王永壯（左一）也一同參與活動，慶賀台大新竹生醫滿周歲，並跳起健康操。記者陳斯穎／攝影
台大醫院新竹生醫園區分院營運滿周年，今天上午舉行園遊會慶祝。記者陳斯穎／攝影
台大醫院新竹生醫園區分院營運滿周年，今天上午舉行園遊會慶祝。記者陳斯穎／攝影

台大醫院 楊文科

延伸閱讀

新埔張氏家廟修復竣工 首座宗祠主題兒童故事館

客英雙語學校 客委會待研究

幸福城市新竹縣 人口數喜破57萬

楊文科宣布好消息 竹縣人口數突破57萬人

相關新聞

今晚北部天氣驟變！ 吳德榮：明晚起挑戰入冬最低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周有兩波冷空氣，分別在今晚及周五晚南下。

東北季風挾境外汙染物襲南台灣 嘉義高雄空品「紅爆」

今天東北季風挾帶境外汙染物移入，西半部沿海及離島地區空氣品質轉差，尤其南部位於下風處，擴散條件不佳，汙染物易累積，根據上...

雞尾酒療法搭配微創膝關節手術 降低疼痛彎曲不苦惱

新竹一名65歲的詹姓婦人膝蓋疼痛多年，內側跟前側都三度退化，經服藥注射針劑等治療仍疼痛無法彎曲，造成生活不便，醫師建議要...

台大生醫分院滿周年 3分院元旦將整合「新竹台大分院」

台大醫院新竹生醫園區分院營運滿周年，今天上午舉行園遊會慶祝，院長余忠仁也宣布好消息，台大醫院新竹地區的3家分院，預計明年...

台中榮總攝護腺癌病友會 婦人問：丈夫能重振雄風？

衛生福利部統計，攝護腺癌位已攀升10大癌症發生率第4名，死亡率位居第6名。台中榮總上午舉辦攝護腺癌病友活動，一早上就有2...

把握好天氣！ 今晚強冷空氣到 低溫下探13度

今天白天東北季風稍減弱，氣溫稍回升，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今早高雄空氣品質測站出現紅害等級，...

81歲阿公原本坐輪椅 中藥加針灸讓他鐵馬都能騎

台南市後壁區謝阿公有雙腳膝蓋關節退化、心臟肥大等宿疾，經衛福部新營醫院中醫師半年來開立中藥並搭配針灸穴位治療，阿公由一開...

加里山「小白花」煞風景 山友怒：越開越盛亂象

「小白花（使用過的衛生紙）」入侵苗栗縣加里山區，山友李素珍經常目睹箭竹竟開出小白花，覺得很噁心，林務局也控訴寧靜舒適的山...

疏運北上旅客 高鐵今晚加開左營自南港全車自由座列車

台灣高鐵公司經檢視旅客訂位狀況，將於今日晚間加開1班次北上各站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），車次8862晚上7時...

銀髮族怕摔倒 可測肌肉量預防

台灣估計2025年進入超高齡社會，老人怕衰老更怕摔，年齡越高，肌力、平衡感及體力變差，摔傷個案明顯增多，嚴重會導致失能。...

高屏東獨老人數多 生活風險高

高雄市大寮區68歲獨居劉姓老翁在浴室死亡多日才被發現，衛福部統計全台列冊獨居老人有4萬2305人，其中高雄、屏東和台東都...

雪隧塞爆！工程會促尋新路廊

雪隧不論平日或假日，塞車已成為常態，今年六月甚至創下連塞卅二小時紀錄，引發民怨。工程會主委吳澤成昨表示，為紓解雪隧車流，...

熱門新聞

2020年末！3大星座會遇見「爛桃花」 處女別吃回頭草

冷空氣變更強！明晚恐迎入冬首波冷氣團 2天低溫探12度

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

今晚北部天氣驟變！ 吳德榮：明晚起挑戰入冬最低溫

殺破狼周運勢／白羊生活有重大轉變 水瓶情緒管理要做好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。