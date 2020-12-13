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台中榮總攝護腺癌病友會 婦人問：丈夫能重振雄風？

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總上午舉辦攝護腺癌病友活動，一早上就有2百餘人參加，病友們相互打氣，交換術後經驗。圖／台中榮總提供
台中榮總上午舉辦攝護腺癌病友活動，一早上就有2百餘人參加，病友們相互打氣，交換術後經驗。圖／台中榮總提供

衛生福利部統計，攝護腺癌位已攀升10大癌症發生率第4名，死亡率位居第6名。台中榮總上午舉辦攝護腺癌病友活動，一早上就有2百餘人參加，病友們相互打氣，交換術後經驗，還有女子當場詢問丈夫術後使能否再重振雄風的問題，醫師都一一的答覆。

泌尿科醫師陳卷書指出，攝護腺癌好發於50歲以上，且是較沉默疾病，通常早期沒有症狀，部分的人會有尿急、排尿困難、尿流較小及較細、斷斷續續解尿不乾淨感覺，也或有頻尿、夜尿、血尿或腰背部疼痛、骨折、脊椎神經症狀等。

一般民眾因為沒有定期攝護腺篩檢習慣，發現有上述症狀常認為是攝護腺肥大或老化症狀而不以為意，當出現更嚴重症狀檢查時，往往已確診為中後期攝護腺癌。

他說，一般若50歲以上、沒有家族史，應該每1至2年進行PSA（攝護腺特異抗原指數）檢查，但若有家族史，則應在45歲以上即進行每年1次的檢查。若是指數達到4以上，應該警覺就醫，但即使是4以下，若指數有逐年上升情形，也應進一步接受檢查。

陳卷書說，若是發現有攝護腺癌，為免其有顯微性擴散，會先進行全身性的荷爾蒙癌症治療，接著再進行手術切除。一般而言，為了徹底清除癌細胞，手術時也許會傷及括約肌，導致術後會有漏尿情形；若情況輕微，復健可以恢復正常，若實在太嚴重則需以人工括約肌改善。

另也有人關心術後是否影響性功能，這得視個案有無切除雙側的性相關神經血管叢，若是沒有切除，或僅是些微傷及，經過術後休養恢復，搭配使用些壯陽藥物，應都不會影響性生活。但若罹癌情況嚴重，而必須切除雙側的性相關神經血管叢，就會影響性能力。

一名65歲病友分享，他5、6年前因小便不順而持續至診所拿藥控制，去年發現 PSA從31到8月檢查高至39，到台中榮總先行荷爾蒙治療半年後，今年進行達文西攝護腺癌根治性手術治療，病理報告是第3期，術後46天完全不漏尿，現在每3個月追蹤一次，抽血值PSA<0.003穩定追蹤中。

他說，發現癌症當下，真的很害怕，但了解疾病治療及可能面對問題，配合治療就覺得沒那麼可怕，所以只要調整好自己情緒及心理去面對，醫師一定會規劃對於我們最有利方式去治療」。

攝護腺癌 癌症治療

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