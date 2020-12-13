把握好天氣！ 今晚強冷空氣到 低溫下探13度

今天白天東北季風稍減弱，氣溫稍回升，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今早高雄空氣品質測站出現紅害等級，預計境外汙染移入的情況要等到周一之後，東北季風吹拂一段時間才會好轉，好轉僅限北部和中部沿海，南部仍然是背風側，空氣品質不佳，出門時留意空品燈號。

天氣風險公司說，各地中午高溫會再回升，北部、宜花高溫約22-24度，中南部、台東溫度變化不大，在25-28度。今晚東北季風將逐漸增強，這波強冷空氣南緣將由黃海往日韓方向通過，相較於前幾波冷空氣偏南，對台灣降溫的程度來到大陸冷氣團邊緣。

北部平地周一至周三低溫可降至14-15度，空曠地區則有13度出現機會，中南部的高溫也會略降至22-25度，與北部相比日夜溫差較大，北部全日都需要注意保暖，中南部則要留意早晚的降溫。

天氣風險公司說，預計冷空氣周四減弱，各地溫度將回升，直到周六再有一波冷空氣南下，目前各模式對於下周末冷空氣的強度預報一直有變動的狀況，會不會比這波更強，還需要觀察未來幾天高緯度冷空氣的變化。

在降雨方面，天氣風險公司說，明至周三華中有些大氣中層的水氣東移掠過北部，對中南部沒有影響，但迎風面北海岸、東北角及宜蘭地區的降雨將會更明顯，配合較強的東北季風，都有日雨量達到大雨等級的機會，12月上旬除了東北角、宜蘭連日降雨造成的坍方、土石掉落，也有地震發生過，地表仍然不是很穩定，建議用路人行經附近時提高警覺，盡量不要通過相關邊坡道路。