快訊

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

二期車間本月建成 陸國藥中生疫苗明年產能可達10億劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把握好天氣！ 今晚強冷空氣到 低溫下探13度

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
今晚東北季風將逐漸增強，這波強冷空氣南緣將由黃海往日韓方向通過，相較於前幾波冷空氣偏南，對台灣降溫的程度來到大陸冷氣團邊緣。本報資料照片
今晚東北季風將逐漸增強，這波強冷空氣南緣將由黃海往日韓方向通過，相較於前幾波冷空氣偏南，對台灣降溫的程度來到大陸冷氣團邊緣。本報資料照片

今天白天東北季風稍減弱，氣溫稍回升，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今早高雄空氣品質測站出現紅害等級，預計境外汙染移入的情況要等到周一之後，東北季風吹拂一段時間才會好轉，好轉僅限北部和中部沿海，南部仍然是背風側，空氣品質不佳，出門時留意空品燈號。

天氣風險公司說，各地中午高溫會再回升，北部、宜花高溫約22-24度，中南部、台東溫度變化不大，在25-28度。今晚東北季風將逐漸增強，這波強冷空氣南緣將由黃海往日韓方向通過，相較於前幾波冷空氣偏南，對台灣降溫的程度來到大陸冷氣團邊緣。

北部平地周一至周三低溫可降至14-15度，空曠地區則有13度出現機會，中南部的高溫也會略降至22-25度，與北部相比日夜溫差較大，北部全日都需要注意保暖，中南部則要留意早晚的降溫。

天氣風險公司說，預計冷空氣周四減弱，各地溫度將回升，直到周六再有一波冷空氣南下，目前各模式對於下周末冷空氣的強度預報一直有變動的狀況，會不會比這波更強，還需要觀察未來幾天高緯度冷空氣的變化。

在降雨方面，天氣風險公司說，明至周三華中有些大氣中層的水氣東移掠過北部，對中南部沒有影響，但迎風面北海岸、東北角及宜蘭地區的降雨將會更明顯，配合較強的東北季風，都有日雨量達到大雨等級的機會，12月上旬除了東北角、宜蘭連日降雨造成的坍方、土石掉落，也有地震發生過，地表仍然不是很穩定，建議用路人行經附近時提高警覺，盡量不要通過相關邊坡道路。

高溫 空氣品質

延伸閱讀

南部空品橘、紅警示！ 高雄取消國民小學假日田徑對抗賽

今晚開始降溫！周二直逼12℃

冷空氣變更強！明晚恐迎入冬首波冷氣團 2天低溫探12度

空汙境外移入 高屏地區空氣品質亮橘燈！

相關新聞

今晚北部天氣驟變！ 吳德榮：明晚起挑戰入冬最低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周有兩波冷空氣，分別在今晚及周五晚南下。

東北季風挾境外汙染物襲南台灣 嘉義高雄空品「紅爆」

今天東北季風挾帶境外汙染物移入，西半部沿海及離島地區空氣品質轉差，尤其南部位於下風處，擴散條件不佳，汙染物易累積，根據上...

鐵路中斷猴硐店家賺不出租金 明將通車人人喜孜孜

台鐵猴硐路段軌道邊坡4日崩塌，瑞芳站到猴硐站間鐵路運輸中斷。在猴硐車站經營「礦工麵點仔」的嚴姓老闆今天說，災後這幾天，生...

把握好天氣！ 今晚強冷空氣到 低溫下探13度

今天白天東北季風稍減弱，氣溫稍回升，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今早高雄空氣品質測站出現紅害等級，...

81歲阿公原本坐輪椅 中藥加針灸讓他鐵馬都能騎

台南市後壁區謝阿公有雙腳膝蓋關節退化、心臟肥大等宿疾，經衛福部新營醫院中醫師半年來開立中藥並搭配針灸穴位治療，阿公由一開...

加里山「小白花」煞風景 山友怒：越開越盛亂象

「小白花（使用過的衛生紙）」入侵苗栗縣加里山區，山友李素珍經常目睹箭竹竟開出小白花，覺得很噁心，林務局也控訴寧靜舒適的山...

疏運北上旅客 高鐵今晚加開左營自南港全車自由座列車

台灣高鐵公司經檢視旅客訂位狀況，將於今日晚間加開1班次北上各站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），車次8862晚上7時...

銀髮族怕摔倒 可測肌肉量預防

台灣估計2025年進入超高齡社會，老人怕衰老更怕摔，年齡越高，肌力、平衡感及體力變差，摔傷個案明顯增多，嚴重會導致失能。...

高屏東獨老人數多 生活風險高

高雄市大寮區68歲獨居劉姓老翁在浴室死亡多日才被發現，衛福部統計全台列冊獨居老人有4萬2305人，其中高雄、屏東和台東都...

雪隧塞爆！工程會促尋新路廊

雪隧不論平日或假日，塞車已成為常態，今年六月甚至創下連塞卅二小時紀錄，引發民怨。工程會主委吳澤成昨表示，為紓解雪隧車流，...

今晚開始降溫！周二直逼12℃

入冬最強冷空氣今晚報到，中央氣象局表示，可能成為入冬以來首波冷氣團，一連影響到周四（十七日），會為北部、東半部帶來水氣。...

移工零付費 私人仲介剝削 誰來保障雇主？

今年七月底，印尼政府片面宣布自明年起實施移工零付費政策，改由雇主負擔印尼移工訓練費、往返機票、證件費用，估約七萬到十萬元...

熱門新聞

2020年末！3大星座會遇見「爛桃花」 處女別吃回頭草

冷空氣變更強！明晚恐迎入冬首波冷氣團 2天低溫探12度

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

殺破狼周運勢／白羊生活有重大轉變 水瓶情緒管理要做好

入冬最強冷空氣明晚起挾雨掃北東！ 這兩天最冷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。