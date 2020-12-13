賞101跨年煙火怎防疫？柯P推周邊遠眺 十大非信義區免費點來了

跨年不想人擠人就去這

你打算怎麼揮別充滿新冠疫情、讓人煩心的2020年呢？不少人為了欣賞101煙火，會到台北市政府前參加跨年晚會，但這次因疫情影響，市府建議民眾戴口罩，自主實名制登錄，市長柯文哲也表示「要看101煙火最好的地方不是市府廣場，是周邊山上」建議民眾疏散人潮，減少人與人的接觸。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你，不到信義區體驗沙丁魚般的人潮，還有哪些熱門景點也能欣賞美麗的101煙火呢？

image source:台北旅遊網

NO. 10貓空樟山寺

跨年如果不想人擠人，許多網友推薦到貓空喝茶，一邊大口呼吸新鮮空氣，一邊欣賞台北迷人夜景！

除了有付費貓纜可搭乘，也可從老泉街45巷進入，散步約5分鐘到供奉十八手觀音的佛教廟宇「樟山寺」，也可以從絕佳視野免費欣賞101煙火美景。

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NO. 9南港山親山步道

兼具清幽跨年，可以稍微運動，又不會太累的優點，網友們建議從中華科技大學登山口進入，屬於健康級的低難度步道，沿線有不少涼亭跟椅子可休息。

同時101就在腳下，是許多攝影愛好者喜愛的拍攝點，在這邊觀賞台北燈火通明的夜景，也是跨年的不錯選擇。

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NO. 8松山迎風河濱公園

﻿不同於人潮擁擠的信義區，到通風又寬敞的迎風河濱公園，也能抱持社交距離，開心迎接2021到來，大片綠地跟河岸並列，旁邊還有大直橋點綴。

許多來過的網友都表示環境很舒適，加上與101距離近，能聽到舞台倒數聲，可同時看到美麗華摩天輪跟101煙火。

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NO. 7大安福州山公園

不用到象山爆汗爬階梯，位於大安區靠近捷運麟光站的福州山公園，同樣是屬於都市森林公園，但坡度更加平緩，是對健行新手的友善好景點，可悠閒的漫步到上處鳥瞰大安區市景，近距離看101大樓煙火綻放，建議走到觀景平台視野更好。

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NO. 6大直劍南山

因為偶像劇《我可能不會愛你》一炮而紅，是程又青與李大仁一起看夜景聊心事的浪漫景點，入口比較隱密且道路狹小沒有路燈，建議開車的人提前停好後步行，並帶手電筒走路到觀賞點，便可以同時看到美麗華摩天輪、101、松山機場，容易被叮咬的人記得防蚊。

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NO. 5中和烘爐地福德宮

免去信義區跟路人擠來擠去，到烘爐地跨年不但可以求財運、姻緣，祈求神明保佑2021 讓你一路旺到底，還可以欣賞夜景，位於山區沒有太多光害，能看到101大樓與城市星光點點，來這邊跨年不僅是心曠神怡，在眾神明環繞下，身心靈都能獲得安寧呢！

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NO. 4內湖美堤河濱公園

今年跨年不如就到美堤河濱踏青，野餐騎腳踏車悠閒度過吧！位於基隆河畔的空曠公園，平時就有不少民眾會在這邊打球或帶小孩來放電，也能欣賞松山機場飛機起降，也能看到遠方的101大樓，單眼相機準備好，肯定能拍下很多美照。

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NO. 3內湖彩虹河濱公園

因跨年時大都是東北季風，但彩虹河濱剛好位於101大樓上風處，不會有太多煙霧，是欣賞煙火的絕佳位置，旁邊就有饒河夜市可以吃喝逛街，寬廣的空間不用推擠，也能清楚看到101大樓，空中的絕美煙火倒映在河岸上，是北市首推的跨年河濱公園。

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NO. 2景美仙跡岩

屬於短程的親山步道，從景美捷運站二號出口步行沒多久，就可以到登山口，屬於階梯式的簡易步道，很適合平常沒有運動的人，大約走半小時可以抵達觀景台，因為靠近捷運站，又與101大樓不遠，是信義區以外欣賞煙火的熱門跨年點。

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NO. 1內湖碧山巖

內湖碧山巖又稱碧山寺，供奉開漳聖王陳元光，夜景不輸給象山、虎山，但又不用擠到信義區，在寺廟販賣部的後方有一大片景觀台，沒有高壓電塔阻礙視野，底下有101摩天大樓廣闊夜景，晚上也有明亮燈光指引，是免費遠眺跨年煙火的高人氣景點。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月11日至2020年12月09日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『101跨年煙火景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



