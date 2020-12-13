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81歲阿公原本坐輪椅 中藥加針灸讓他鐵馬都能騎

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
關懷偏遠地區長輩，衛福部新營醫院今年1月底起，每周五至台南後壁區上茄苳嘉民社區關懷據點駐診服務。圖／新營醫院提供
關懷偏遠地區長輩，衛福部新營醫院今年1月底起，每周五至台南後壁區上茄苳嘉民社區關懷據點駐診服務。圖／新營醫院提供

台南市後壁區謝阿公有雙腳膝蓋關節退化、心臟肥大等宿疾，經衛福部新營醫院中醫師半年來開立中藥並搭配針灸穴位治療，阿公由一開始得請人推輪椅，目前已能自己騎單車來複診，生活也能自理，友人嘖嘖稱奇。

新營醫院自今年1月底起，每周五至台南市後壁區上茄苳嘉民社區關懷據點進行巡迴醫療、衛教及健康諮詢等服務，

後壁區81歲陳阿公有上述宿疾，半年多前雙眼容易流目油且易乾澀、心悸易喘、腰膝痠軟、走路痠痛無力，臨時請人推輪椅前來求診。

經中醫師開立中藥並搭配針灸穴位治療。歷經半年診治，謝阿公宿疾改善，近日來就診，已可自行騎車前來，也能自理生活，半年來轉變，友人獲知後驚喜不已，阿公活動力大增，也開心的說，有「重生」的感覺。

新營醫院中醫科醫師郭俊佑表示，偏鄉地區人口結構老化嚴重，且中醫基層醫療院所缺乏，許多長輩無法像都會區民眾享受到全民健保便利，醫院自今年1月底起，每周五至台南市後壁區上茄苳嘉民社區關懷據點進駐。

郭俊佑說，醫療資源較匱乏、人口老化地區，對中醫需求較高，且許多老人經濟能力較差、身體較虛弱，未必能夠開刀，中醫資源進駐能切合需求，透過中醫針灸及中藥，對無論是肌肉骨骼退化造成痠痛無力，或神經壓迫造成麻木無力治療，能減少不適、恢復老年人活動能力並提升生活品質。

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