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東北季風挾境外汙染物襲南台灣 嘉義高雄空品「紅爆」

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東北季風挾境外汙染物襲南台灣 嘉義高雄空品「紅爆」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
受境外汙染物影響，今天上午西半部空氣品質不佳。圖／取自空品監測網
受境外汙染物影響，今天上午西半部空氣品質不佳。圖／取自空品監測網

今天東北季風挾帶境外汙染物移入，西半部沿海及離島地區空氣品質轉差，尤其南部位於下風處，擴散條件不佳，汙染物易累積，根據上午8時觀測，嘉義新港、高雄鳳山2測站達到「紅害」，彰化以南有27個測站出現「橘色警戒」。

今天各地空品，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

空品監測網表示，14日東北季風增強或大陸冷氣團南下，清晨東北季風可能挾帶另外一波境外汙染物移入台灣，並隨時間南下影響至中南部地區，影響程度須視上游累積和降雨情形有所變化；雲嘉南沿海地區午後風速增強，容易引發地表揚塵現象影響空氣品質。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區可能達紅色警示等級。

15日受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，汙染物稍易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空氣品質 冷氣團 紅害

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