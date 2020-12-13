加里山「小白花」煞風景 山友怒：越開越盛亂象

「小白花（使用過的衛生紙）」入侵苗栗縣加里山區，山友李素珍經常目睹箭竹竟開出小白花，覺得很噁心，林務局也控訴寧靜舒適的山區不是大型垃圾桶，籲請民眾遵守無痕山林守則，除了照片，什麼也不帶走，除了回憶，什麼也不留下。

熱門登山路線加里山有台灣富士山稱號，假日遊客絡繹不絕，李素珍一周有時要攀登2次加里山，她說，今年因疫情不能出國，許多民眾轉往登山，衛生紙的小白花有越開越盛的亂象，前幾天她在9號樁往上要觀賞雲海途中，生長一葉蘭的大岩壁旁箭竹林，就開了幾朵小白花，大煞風景！

此外，林務局臉書粉絲專頁「林務局-森活情報站」也PO文，指出近日在加里山區發現四處散落的小白花，生命力超強，處處可發現蹤影， 而且有些還會伴隨著咖啡色的痕跡，到底是寧靜舒適的山區？還是超大垃圾桶？ 且不僅是加里山，近來許多山區都有小白花蹤跡，還有果皮、寶特瓶等垃圾，看了好心疼，汙染山林環境，也造成許多人的困擾。

加里山小白花引來網友熱議，認為沒有公德心，沒有資格爬山，汙染環境要重罰嚇阻，林務局新竹林管處指出，加里山登山口處附近有較多的小白花，林管處委由在地的賽夏族原住民林業暨勞動合作社進行加里山步道的巡查，及環境維護工作，巡護人員會定期上山巡查及維護，將垃圾包括小白花帶下山。

攀登加里山主要有鹿場、大坪登山口，若是從大坪起登，建議先在山下加油站或遊客中心等地上完廁所再上山，林管處並已完成勘查，評估朝設置簡易流動廁所努力；鹿場起登則有私人的停車場及廁所設施，另登山過程宜採少量慢慢的補充水份，讓水份透過身體循環，逐漸散逸體外。