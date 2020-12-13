快訊

東北季風挾境外汙染物襲南台灣 嘉義高雄空品「紅爆」

猴硐傳好消息！搶修10天 東正線今下午列車回送試行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加里山「小白花」煞風景 山友怒：越開越盛亂象

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣庄鄉加里山區散布「小白花」殺風景，汙染破壞環境。圖／「林務局-森活情報站」提供
苗栗縣庄鄉加里山區散布「小白花」殺風景，汙染破壞環境。圖／「林務局-森活情報站」提供

「小白花（使用過的衛生紙）」入侵苗栗縣加里山區，山友李素珍經常目睹箭竹竟開出小白花，覺得很噁心，林務局也控訴寧靜舒適的山區不是大型垃圾桶，籲請民眾遵守無痕山林守則，除了照片，什麼也不帶走，除了回憶，什麼也不留下。

熱門登山路線加里山有台灣富士山稱號，假日遊客絡繹不絕，李素珍一周有時要攀登2次加里山，她說，今年因疫情不能出國，許多民眾轉往登山，衛生紙的小白花有越開越盛的亂象，前幾天她在9號樁往上要觀賞雲海途中，生長一葉蘭的大岩壁旁箭竹林，就開了幾朵小白花，大煞風景！

此外，林務局臉書粉絲專頁「林務局-森活情報站」也PO文，指出近日在加里山區發現四處散落的小白花，生命力超強，處處可發現蹤影， 而且有些還會伴隨著咖啡色的痕跡，到底是寧靜舒適的山區？還是超大垃圾桶？ 且不僅是加里山，近來許多山區都有小白花蹤跡，還有果皮、寶特瓶等垃圾，看了好心疼，汙染山林環境，也造成許多人的困擾。

加里山小白花引來網友熱議，認為沒有公德心，沒有資格爬山，汙染環境要重罰嚇阻，林務局新竹林管處指出，加里山登山口處附近有較多的小白花，林管處委由在地的賽夏族原住民林業暨勞動合作社進行加里山步道的巡查，及環境維護工作，巡護人員會定期上山巡查及維護，將垃圾包括小白花帶下山。

攀登加里山主要有鹿場、大坪登山口，若是從大坪起登，建議先在山下加油站或遊客中心等地上完廁所再上山，林管處並已完成勘查，評估朝設置簡易流動廁所努力；鹿場起登則有私人的停車場及廁所設施，另登山過程宜採少量慢慢的補充水份，讓水份透過身體循環，逐漸散逸體外。

林管處指出，若登山途中有生理需求，應告知同行人員後，依無痕山林的原則，遠離步道、遠離水源，在地形安全的隱蔽地點進行，並隨身攜帶塑膠袋及貓鏟，如廁前先挖洞再行方便，再以土覆蓋，另將使用衛生紙放入塑膠袋帶至山下，林管處將持續宣導山區如廁素養。

沒有公德心的遊客在山區留下垃圾，還是要派人撿拾下山處理。圖／「林務局-森活情報站」提供
沒有公德心的遊客在山區留下垃圾，還是要派人撿拾下山處理。圖／「林務局-森活情報站」提供

衛生紙 塑膠袋

延伸閱讀

登山事故頻傳 7旬翁爬大凍山摔傷腿消防人力抬下山

國聚登山日今天熱鬧登場！住戶健身兼採買做公益

台灣百岳登山養成計畫！跟著四階段　一步步成為山系人

明年武陵櫻花季2月間登場 登山隊伍車輛實施部分管制

相關新聞

今晚北部天氣驟變！ 吳德榮：明晚起挑戰入冬最低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周有兩波冷空氣，分別在今晚及周五晚南下。

東北季風挾境外汙染物襲南台灣 嘉義高雄空品「紅爆」

今天東北季風挾帶境外汙染物移入，西半部沿海及離島地區空氣品質轉差，尤其南部位於下風處，擴散條件不佳，汙染物易累積，根據上...

81歲阿公原本坐輪椅 中藥加針灸讓他鐵馬都能騎

台南市後壁區謝阿公有雙腳膝蓋關節退化、心臟肥大等宿疾，經衛福部新營醫院中醫師半年來開立中藥並搭配針灸穴位治療，阿公由一開...

加里山「小白花」煞風景 山友怒：越開越盛亂象

「小白花（使用過的衛生紙）」入侵苗栗縣加里山區，山友李素珍經常目睹箭竹竟開出小白花，覺得很噁心，林務局也控訴寧靜舒適的山...

疏運北上旅客 高鐵今晚加開左營自南港全車自由座列車

台灣高鐵公司經檢視旅客訂位狀況，將於今日晚間加開1班次北上各站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），車次8862晚上7時...

銀髮族怕摔倒 可測肌肉量預防

台灣估計2025年進入超高齡社會，老人怕衰老更怕摔，年齡越高，肌力、平衡感及體力變差，摔傷個案明顯增多，嚴重會導致失能。...

高屏東獨老人數多 生活風險高

高雄市大寮區68歲獨居劉姓老翁在浴室死亡多日才被發現，衛福部統計全台列冊獨居老人有4萬2305人，其中高雄、屏東和台東都...

雪隧塞爆！工程會促尋新路廊

雪隧不論平日或假日，塞車已成為常態，今年六月甚至創下連塞卅二小時紀錄，引發民怨。工程會主委吳澤成昨表示，為紓解雪隧車流，...

今晚開始降溫！周二直逼12℃

入冬最強冷空氣今晚報到，中央氣象局表示，可能成為入冬以來首波冷氣團，一連影響到周四（十七日），會為北部、東半部帶來水氣。...

移工零付費 私人仲介剝削 誰來保障雇主？

今年七月底，印尼政府片面宣布自明年起實施移工零付費政策，改由雇主負擔印尼移工訓練費、往返機票、證件費用，估約七萬到十萬元...

移工團體 擬推家事服務法

衛福部統計，我國失能人口達八十二點四萬人，但實際任職的照服員，到年底才預估突破至六萬五千人，照護人力提升牛步，因而造就社...

硝酸銨引發貝魯特大爆炸 環保署擬列關注化學物質

黎巴納貝魯特港今年八月間發生爆炸意外，爆炸原因被認為是倉庫存放逾六年、兩千多公噸的化肥原料硝酸銨所致。環保署官員表示，目...

熱門新聞

2020年末！3大星座會遇見「爛桃花」 處女別吃回頭草

冷空氣變更強！明晚恐迎入冬首波冷氣團 2天低溫探12度

「芒果冰」創始店ICE MONSTER永康總店 年底熄燈

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

殺破狼周運勢／白羊生活有重大轉變 水瓶情緒管理要做好

入冬最強冷空氣明晚起挾雨掃北東！ 這兩天最冷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。