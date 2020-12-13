今晚北部天氣驟變！ 吳德榮：明晚起挑戰入冬最低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周有兩波冷空氣，分別在今晚及周五晚南下。

今天白天西半部為晴時多雲的天氣，東半部多雲，北海岸、北部山區及東半部偶有零星飄雨的機率。北台偏涼，中南部日夜溫差大；今晚東北季風開始南下，北台天氣轉變、氣溫下降。今天北部15至24度、中部16至29度、南部17至30度、東部16至28度。

他說，明天至周三東北季風挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台灣轉冷，其他地區早晚亦偏冷，要注意保暖。明晚至周三清晨，平地最低氣溫約可降至13度左右，挑戰入冬最低氣溫。明天至周三仍然是迎風面的桃園以北及東半部有雨、背風面的新竹以南晴時多雲的天氣。

周四冷空氣漸減弱、氣溫漸回升，天氣略好轉，西半部晴時多雲，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨。

周五白天為空檔，各地晴時多雲氣溫升，東半部偶有零星飄雨的機率。他說，周五晚起再一波冷空氣開始南下，天氣轉變，周六、下周日氣溫逐日下降。雖然最新模擬的強度比今晚這波還強，但是會強多少？會降到幾度？模式仍在調整中，需持續觀察。