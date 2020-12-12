土城小作所變身畫廊 叛逆青年學畫成孝順暖男

小作所也能成為畫廊！新北市社會局委託唐氏症基金會辦理的土城中央小型作業所，今日起至12月18日舉辦「我的藝想世界-舞展青春、繪繽紛」美術暨舞蹈成果發表會，展出唐寶寶、心智障礙者在繪畫課裡的作品，透過創作不僅培養興趣，也讓口語表達不佳的他們能藉由作品獲得關注。本次創作者之一的宜鴻，透過繪畫讓原本不開心就會挑釁的他，學會沉澱接納他人，更讓原本還要照顧年邁公婆蠟燭兩頭燒的媽媽，獲得體貼的小助手。

宜鴻患有心智障礙，過去因為固執的個性，在小作所是頭疼人物，對多數的課程都沒有興趣，「好無聊」、「我要回家」總是掛在嘴邊，老師稍微嚴厲點還會挑釁說「怕你喔」。

從小陪伴宜鴻的媽媽分享，在高中時宜鴻處於叛逆期，時常會用言語攻擊老師，時常接到學校電話，一周大概要往學校跑3、4次，跑到「連教官都認識」，除了宜鴻外，家中還有年邁的公婆，公公長期臥床，婆婆則有慢性疾病得定期回診，等同蠟燭兩頭燒，如同住院醫生得隨時待命協助照顧宜鴻與公婆，完全不敢出遠門。

自從學習繪畫後，宜鴻發現自己的興趣並認真投入，讓他更加沉穩，改變了以前抱怨掛嘴邊還會挑釁的個性，不僅上課不會討價還價，並主動認真參與；宜鴻的改變也減輕媽媽照顧的負擔，甚至宜鴻還會與媽媽一起照顧爺爺、奶奶，成為孝順的小助手。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，唐寶寶、心智障礙者與正常人一樣，若面對一成不變的生活，容易有沮喪、憂鬱的狀況。在基金會辦理的9間小作所，除了培養工作技能外，也透過多元的才藝課培養全方面的興趣並學會自立，繪畫就是青年最愛的課程之一，繪畫不僅讓口語表達不佳的他們藉此溝通獲得關注，也達到藝術治療的目的，讓他們心情能更加平靜找到快樂，更加有自信。