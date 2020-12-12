仿妝夭后肺腺癌早逝 醫師呼籲避免移動汙染源

知名部落客「仿妝夭后Yui」因仿妝迪士尼公主、反派、甄嬛等人聲名大噪，半年前宣布罹患肺腺癌第四期，經6個月治療不幸於本月11日逝世，享年僅37歲。Yui不菸不酒生活正常，為何罹癌？引發年輕女性肺腺癌致命恐慌。

吸菸被視為是肺癌最主要的危險因子，但在台灣，不吸菸肺癌患者卻逾半數。高雄長庚醫院副院長、高雄長庚醫院胸腔內科主治醫師林孟志表示，肺癌死亡率已連10年居國內癌症之首，在亞洲，特別在台灣，不抽菸女性罹患肺腺癌比率逐年上升，近來醫界開始研究女性基因是否比男性更易受空汙、環境等致癌物影響。

今年七月，中研院與台大團隊合作，找出五大癌細胞突變特徵，研究登上國際期刊細胞（Cell）封面。團隊分析國內一〇三名肺癌患者，找出包括APOBEC突變的五大癌細胞突變特徵，再比對國外致癌突變特徵資料庫，發現這五種突變相關的因子，可能與食品添加物、防腐劑、空汙、油煙有關，顯示肺癌不只與吸入性物質有關聯，可能也受飲食影響。

2020台灣胸腔暨重症加護醫學會年會於今日舉行，國內胸腔內外科醫師、學者也針對肺癌發生原因、家族史、室外空汙、過敏原進行討論。

林孟志特別請大家注意移動汙染源，他指出：「台灣南北汙染來源不同，不單純只有PM2.5，戴奧辛、二手菸等都造成空氣汙染。」做好個人健康促進是最基本的預防。「這次新冠肺炎讓大家都戴口罩，也降低呼吸道相關疾病的發生率」。

至於篩檢，低劑量電腦斷層（LDCT）被視為有效的檢測工具，如何運用做好早期發現、早期預防，林孟志建議與醫師討論，高風險群建議接受篩檢。

過去醫界從個人健康管理角度建議，如果沒有肺癌危險因子，建議40歲時可做一次LDCT篩檢；若有肺癌家族史，則建議提早至30歲，之後視狀況每2、3年做一次。