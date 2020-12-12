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短短3個月用血量暴增萬袋 台北、台南血庫告急

中央社 / 台北12日電

血庫告急，血液基金會最新統計，台北、台南各血型都不足7天庫存，尤其台北地區光是9到11月，用血量就比去年爆增1萬袋，陰雨天氣又讓捐血人數直直掉，呼籲民眾挽袖捐熱血。

根據血液基金會統計，台北、台南地區各血型血液庫存都不足7天安全庫存量，新竹及高雄地區主要缺O型血，台中則缺O型、AB型。

時序進入秋冬，全台用血量大增，大醫院集中的台北地區首當其衝，血液庫存快見底。

血液基金會台北捐血中心企劃課課長劉俊宏今天接受媒體電訪時表示，每年天氣一轉涼，心血管疾病、腸胃道出血患者都會大增，用血量也明顯增加，最近尤其明顯，血液庫存已經快無法滿足醫院領血量。

劉俊宏說，今年光是9月份，台北地區供血量就比去年多了6000袋，研判可能是上半年因疫情影響、手術期程延後所致；不料，到了10月、11月，每月仍平均增加1000至2000袋，短短3個月的血液用量就比去年多了至少1萬袋。

在供血方面，近期因連日陰雨綿綿，捐血人數銳減，早已供不應求。劉俊宏指出，眼看下週氣溫又將驟降，預期醫療用血可能更多，呼籲民眾挽袖捐熱血，盼趁週末達到募得8000袋血的目標。

捐血中心 血液基金會

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