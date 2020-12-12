冷空氣變更強！明晚恐迎入冬首波冷氣團 2天低溫探12度

冷空氣強度又更強了！中央氣象局說，明晚起恐迎入冬首波冷氣團，一連影響到下周四，直到下周五才會減弱，最冷時間點落在下周二跟三清晨，低溫下探12度。

氣象預報員陳建安說，明天白天東北季風稍微減弱，水氣偏少、氣溫會回升，但時間不長。明晚開始降溫，晚間一股較強冷空氣南下後，中部以北跟東北部地區低溫16到17度，南部、花蓮、台東19到20度。

陳建安說，該冷空氣目前是東北季風或是大陸冷氣團等級，機會一半一半，會一直影響冷到下周四，各地都會有降溫感受，其中又以中部以北跟東北部最明顯，最冷時間點是下周二跟三清晨，中部以北跟東北部低溫14到16度，南部、花蓮、台東18到19度，沿海空曠地區可能12到13度。下周四冷空氣持續影響，低溫僅回升1到2度，要到下周五冷空氣才比較趨緩。不過到了下周六又會有一波新的東北季風南下。

陳建安說，下周北台灣高溫整體預估20度左右，其中台北、基隆和宜蘭可能更低，只有17到19度，整天偏涼，中部地區高溫25度左右，南部27到28，留意日夜溫差有到10度，花蓮22度，台東24到25度。

雨是方面，陳建安說明天白天較為緩和，到下周五，迎風面北部和東半部，還是會有一點局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區跟大台北山區注意局部較大雨勢。另外因為前陣子一連下很多雨，加上地震影響，特別希望前往北部或東北部山區活動，要注意坍方落石狀況。

降雪部分，陳建安說，北部、東半部有降雨，但中南部未來一周多雲到晴天氣，山區雲比較多，要到下雪除了溫度夠低，水氣也要夠多，目前看來機會不大。