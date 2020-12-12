台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

台鐵瑞芳猴硐段4日發生大規模坍方，搶救迄今已經第九天，原先預計明天清晨5時恢復單線雙向通車，恐出現變數。台鐵稍早透露，如果要重弄電板，最快可能要明午夜前才能通東正線，慢一點的話就會到隔天。

台鐵猴硐因連續豪雨造成邊坡滑動走山，花東線中斷多日，自4日發生走山後每天日夜趕工。台鐵上午表示，到今天凌晨為止已清出8千立方公尺，但發現不是土石滑落，而是整個岩盤崩落，目前水土保持局、大地技師、局內同仁等相關單位正在研商，下午會有具體作為再對外公布，目標是讓東正線先單線雙向通車。

稍早台鐵已跟交通部開完應變中心會議。台鐵透露，目前已將東線鋼軌挖出，但還有土方要清，今晚會舖鋼軌，預計明天做電車線，惟仍須評估電板受損情況。

台鐵說，如果需要重弄電板，可能要多20小時，趕在明天凌晨5時通車有困難，預計明天午夜前搶通，最好情況希望下周一上午東正線就可以通車。

至於西正線，台鐵坦言並非短時間可以完成，經評估需要挖掉西線鋼軌，不過挖掉就有可能造成山腳邊坡斷掉，間接影響穩定度，所以具體如何施做還要評估，只能先加固。

由於交通部長林佳龍關心侯硐邊坡搶修進度，今日傍晚將第五度前往猴硐工地現場視察。台鐵預計稍晚統一發布新聞稿向外界說明搶修進度和通車規畫。