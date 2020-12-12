綠建材當道！ 環球水泥石膏板隔音、防火CP值高

買了新家，或想為家裡重新裝潢嗎？選擇防火、耐用、隔音佳的建材是重要課題，且價格更要實惠，又要符合環保意識抬頭，目前當紅的綠建材就是「石膏板」，由環球水泥推出的石膏板，市占率高達9成，正在南港展覽館登場的「第32屆台北國際建築建材暨產品展」中，環球水泥的石膏板，在綠建材區成為最熱門攤位，許多業者、消費者都主動洽詢。

環球水泥資深副總侯智元指出，石膏板具有隔音、防火、又具環保的建材，特別是防火方面，石膏板的的芯材是石膏，若遇到火災，其結晶型態會吸收熱量，進行脫水效應，讓石膏板相對防火，更能爭取時間疏散。

環球石膏板在現場展示多樣化的石膏板，可運用在天花板、隔間等，甚至抗水纖維板也能用在浴室、廚房，花色與款式多樣，還能做成弧狀，搭配不同的裝潢風格使用。

侯智元強調，許多消費者會擔心輕隔間的建材不夠穩固、或隔音不足，但環球石膏板透過施工手法，進行加強，且相較其他建材，隔音效果更佳，滿足居家的各種使用。

石膏板也是綠建材的代表之一，因為廢石膏板加水後，就能還原成石膏板的原料，但廢棄的矽酸鈣板，能再利用的只有矽酸鈣板的填充物料。而石膏板也成為許多大樓、頂級酒店的首選，網路上也有不少研究建材的專家、消費者，分享石膏板價格便宜、耐用、隔音佳等特性。