快訊

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠建材當道！ 環球水泥石膏板隔音、防火CP值高

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
環球水泥資深副總侯智元說明石膏板特性。記者曾吉松／攝影
環球水泥資深副總侯智元說明石膏板特性。記者曾吉松／攝影

買了新家，或想為家裡重新裝潢嗎？選擇防火、耐用、隔音佳的建材是重要課題，且價格更要實惠，又要符合環保意識抬頭，目前當紅的綠建材就是「石膏板」，由環球水泥推出的石膏板，市占率高達9成，正在南港展覽館登場的「第32屆台北國際建築建材暨產品展」中，環球水泥的石膏板，在綠建材區成為最熱門攤位，許多業者、消費者都主動洽詢。

環球水泥資深副總侯智元指出，石膏板具有隔音、防火、又具環保的建材，特別是防火方面，石膏板的的芯材是石膏，若遇到火災，其結晶型態會吸收熱量，進行脫水效應，讓石膏板相對防火，更能爭取時間疏散。

環球石膏板在現場展示多樣化的石膏板，可運用在天花板、隔間等，甚至抗水纖維板也能用在浴室、廚房，花色與款式多樣，還能做成弧狀，搭配不同的裝潢風格使用。

侯智元強調，許多消費者會擔心輕隔間的建材不夠穩固、或隔音不足，但環球石膏板透過施工手法，進行加強，且相較其他建材，隔音效果更佳，滿足居家的各種使用。

石膏板也是綠建材的代表之一，因為廢石膏板加水後，就能還原成石膏板的原料，但廢棄的矽酸鈣板，能再利用的只有矽酸鈣板的填充物料。而石膏板也成為許多大樓、頂級酒店的首選，網路上也有不少研究建材的專家、消費者，分享石膏板價格便宜、耐用、隔音佳等特性。

在建材展中，環球水泥也展出代理日本建材大廠Nichiha的木纖維水泥板外牆，花色紋路選擇多，且隔熱佳、耐強風，表面有抗污塗層，雨水就能沖乾淨。

環球水泥石膏板展示石膏板隔間與牆面結構。記者曾吉松／攝影
環球水泥石膏板展示石膏板隔間與牆面結構。記者曾吉松／攝影
環球水泥石膏板讓建築更環保，居家品質更提升。記者曾吉松／攝影
環球水泥石膏板讓建築更環保，居家品質更提升。記者曾吉松／攝影
牆壁結構主體利用輕鋼架搭配著石膏板，不僅隔音、防火、又具環保的建材。記者曾吉松／攝影
牆壁結構主體利用輕鋼架搭配著石膏板，不僅隔音、防火、又具環保的建材。記者曾吉松／攝影
環球水泥石膏板在建築外觀搭配上簡約又環保。記者曾吉松／攝影
環球水泥石膏板在建築外觀搭配上簡約又環保。記者曾吉松／攝影
環球石膏板不只有在牆面上與結構做加強，天花板的設計與耐用同樣兼顧。記者曾吉松／攝影
環球石膏板不只有在牆面上與結構做加強，天花板的設計與耐用同樣兼顧。記者曾吉松／攝影

酒店 建築 日本

延伸閱讀

鉅橡推新品牌 搶攻高端美耐板商用建材市場

坪效＋建材的小豪宅 「頤昌璞岳」打造舒心舒適2代生活尺度

坪效＋建材的小豪宅 「頤昌璞岳」打造舒心舒適2代生活尺度

建地建材飆出天價、市中心下一波起漲

相關新聞

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

台鐵瑞芳猴硐段4日發生大規模坍方，搶救迄今已經第九天，原先預計明天清晨5時恢復單線雙向通車，恐出現變數。台鐵稍早透露，如...

硝酸銨引發貝魯特大爆炸 環保署擬列關注化學物質

繼笑氣納管後，環保署預計將造成黎巴嫩貝魯特大爆炸的「硝酸銨」也列為關注化學物質，預計明年初預告，明年上半年正式公告實施。

【網購包裝災難／上】雙12來了 網購紙箱又要堆滿超商和社區管理室？

購物節一波接一波，繼「雙11」營業額創下歷史新高後，今天又是「雙12」購物節，各家網路購物平台都祭出優惠搶客，預估近日各超商和社區管理室又將出現網購「紙箱牆」。環保署估計去年全台網購約用掉一億個包裝材，去年底起推動網購包裝指引，今年也和四家網購平台業者組成聯盟，推動使用網購循環箱、袋等包材，但遭環保團體批評消極又保守，放任大量網購包材浪費，極不環保。

東北季風影響 13日晚間水氣增下週二至週三最冷

中央氣象局今天表示，受到東北季風影響，13日晚間起到16日水氣增加，局部地區有較大雨勢發生的機率；溫度部分，預計15日晚...

綠建材當道！ 環球水泥石膏板隔音、防火CP值高

買了新家，或想為家裡重新裝潢嗎？選擇防火、耐用、隔音佳的建材是重要課題，且價格更要實惠，又要符合環保意識抬頭，目前當紅的...

台灣「飛天車」不是夢？明年3月原型機展示亮相

未來在台灣城市上空搭「飛天車」不是夢？英國新創公司Bellwether共同創辦人林愷澤今天在台南設計周活動展出城市飛行載...

空汙境外移入 高屏地區空氣品質亮橘燈！

今起東北風增強，環保署空氣品質監測網指出，今清晨至上午中部以北擴散條件佳，南部地區則位於下風處，汙染物易累積，根據上午1...

入冬最強冷空氣明晚起挾雨掃北東！ 這兩天最冷

又要變更冷了。入冬最強冷空氣明晚報到，中央氣象局說一連影響到下周三，會為北部、東半部帶來水氣。最冷時間點在下周二跟三清晨...

迎接2021第一道曙光！ 台東南迴4處私房景點曝光

2021年第一道曙光出爐，全台平地最早出現在台東蘭嶼龍頭岩的6點7分，本島則在台東成功三仙台6點10分，接著是太麻里的6...

男子腹痛、腰痛8個月治不好？竟藏顆不定時炸彈！

台中烏日57歲賴先生，有高血壓病史，去年底開始腹痛、腰痛，接連看了骨科、腎臟內科、胃腸肝膽科，症狀沒改善，拖了八個月，直...

明晚起天氣劇變！ 由北往南降溫 威力直逼大陸冷氣團

東北季風影響台灣將近兩周，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，到了今明兩天終於較為減弱，有短暫的空檔，加上來自南海北部的...

桃園以北東半部濕涼 新竹以南多雲到晴

中央氣象局指出，今天南來水氣減少，桃園以北、東半部地區、恆春半島及南部山區偶有降雨，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有...

熱門新聞

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

財神爺上工！大樂透頭獎4.3億元 獎落「這縣市」一人獨得

鄰居指控虐狗！監視畫面曝光主人嘆「心好累」 網全笑瘋

把握短暫好天氣 吳德榮：明晚變天下周挑戰入冬最低溫

獨／猴硐走山搶修首傳意外 2石斗車自撞2工人送醫急救

冷颼颼！東北季風影響未來一週 15到16日最冷低溫探13度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。