硝酸銨引發貝魯特大爆炸 環保署擬列關注化學物質

繼笑氣納管後，環保署預計將造成黎巴嫩貝魯特大爆炸的「硝酸銨」也列為關注化學物質，預計明年初預告，明年上半年正式公告實施。

環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，硝酸銨在我國多半用在肥料製造，同時也是笑氣製造原料，今年8月貝魯特港口倉庫存放大量硝酸銨引爆釀災後，國內很關注硝酸銨議題，再加上環保署在10月底將笑氣納為「列管關注的化學物質」，因此也考量將笑氣製造原料的硝酸銨一併納入管制。

除了硝酸銨，謝燕儒說，目前也在研議將俗稱化骨水的「氫氟酸」列為關注化學物質。預計明年初預告，明年上半年可公告實施。

根據環保署規定，公告列為關注化學物質後，須遵從要核可、要標示、要逐日逐筆網路紀錄、要按月申報、禁網路交易、禁無照運作「4要2禁止」管制，若發現民眾未依規定持有，將處3萬到30萬元罰鍰，若透過網購、郵購取得，平台業者也會挨罰6萬元到30萬元。