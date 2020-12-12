快訊

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

硝酸銨引發貝魯特大爆炸 環保署擬列關注化學物質

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
黎巴嫩貝魯特港口大爆炸，造成嚴重死傷。圖／法新社
黎巴嫩貝魯特港口大爆炸，造成嚴重死傷。圖／法新社

繼笑氣納管後，環保署預計將造成黎巴嫩貝魯特大爆炸的「硝酸銨」也列為關注化學物質，預計明年初預告，明年上半年正式公告實施。

環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，硝酸銨在我國多半用在肥料製造，同時也是笑氣製造原料，今年8月貝魯特港口倉庫存放大量硝酸銨引爆釀災後，國內很關注硝酸銨議題，再加上環保署在10月底將笑氣納為「列管關注的化學物質」，因此也考量將笑氣製造原料的硝酸銨一併納入管制。

除了硝酸銨，謝燕儒說，目前也在研議將俗稱化骨水的「氫氟酸」列為關注化學物質。預計明年初預告，明年上半年可公告實施。

根據環保署規定，公告列為關注化學物質後，須遵從要核可、要標示、要逐日逐筆網路紀錄、要按月申報、禁網路交易、禁無照運作「4要2禁止」管制，若發現民眾未依規定持有，將處3萬到30萬元罰鍰，若透過網購、郵購取得，平台業者也會挨罰6萬元到30萬元。

環保署 災後 爆炸

延伸閱讀

前11月空品南市改善率六都第一 境外空汙來了嚴陣以待

南投垃圾委外 回運底渣比垃圾多

明起境外霾害又來了！環保署啟動應變措施

環保署預測12日起空氣品質轉差 14日更差

相關新聞

台鐵猴硐明天單線通車疑又有變數 問題可能卡在這裡

台鐵瑞芳猴硐段4日發生大規模坍方，搶救迄今已經第九天，原先預計明天清晨5時恢復單線雙向通車，恐出現變數。台鐵稍早透露，如...

硝酸銨引發貝魯特大爆炸 環保署擬列關注化學物質

繼笑氣納管後，環保署預計將造成黎巴嫩貝魯特大爆炸的「硝酸銨」也列為關注化學物質，預計明年初預告，明年上半年正式公告實施。

東北季風影響 13日晚間水氣增下週二至週三最冷

中央氣象局今天表示，受到東北季風影響，13日晚間起到16日水氣增加，局部地區有較大雨勢發生的機率；溫度部分，預計15日晚...

綠建材當道！ 環球水泥石膏板隔音、防火CP值高

買了新家，或想為家裡重新裝潢嗎？選擇防火、耐用、隔音佳的建材是重要課題，且價格更要實惠，又要符合環保意識抬頭，目前當紅的...

台灣「飛天車」不是夢？明年3月原型機展示亮相

未來在台灣城市上空搭「飛天車」不是夢？英國新創公司Bellwether共同創辦人林愷澤今天在台南設計周活動展出城市飛行載...

空汙境外移入 高屏地區空氣品質亮橘燈！

今起東北風增強，環保署空氣品質監測網指出，今清晨至上午中部以北擴散條件佳，南部地區則位於下風處，汙染物易累積，根據上午1...

入冬最強冷空氣明晚起挾雨掃北東！ 這兩天最冷

又要變更冷了。入冬最強冷空氣明晚報到，中央氣象局說一連影響到下周三，會為北部、東半部帶來水氣。最冷時間點在下周二跟三清晨...

迎接2021第一道曙光！ 台東南迴4處私房景點曝光

2021年第一道曙光出爐，全台平地最早出現在台東蘭嶼龍頭岩的6點7分，本島則在台東成功三仙台6點10分，接著是太麻里的6...

男子腹痛、腰痛8個月治不好？竟藏顆不定時炸彈！

台中烏日57歲賴先生，有高血壓病史，去年底開始腹痛、腰痛，接連看了骨科、腎臟內科、胃腸肝膽科，症狀沒改善，拖了八個月，直...

明晚起天氣劇變！ 由北往南降溫 威力直逼大陸冷氣團

東北季風影響台灣將近兩周，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇表示，到了今明兩天終於較為減弱，有短暫的空檔，加上來自南海北部的...

桃園以北東半部濕涼 新竹以南多雲到晴

中央氣象局指出，今天南來水氣減少，桃園以北、東半部地區、恆春半島及南部山區偶有降雨，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有...

人體沉默未爆彈！醫師：突發劇烈胸背痛 小心主動脈剝離

54歲黃姓卡車司機，有高血壓病史，沒有規則服藥，因作息日夜顛倒、菸酒不忌，冬日凌晨3時許，突然劇烈胸痛且合併後背撕裂疼痛...

熱門新聞

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

財神爺上工！大樂透頭獎4.3億元 獎落「這縣市」一人獨得

鄰居指控虐狗！監視畫面曝光主人嘆「心好累」 網全笑瘋

把握短暫好天氣 吳德榮：明晚變天下周挑戰入冬最低溫

獨／猴硐走山搶修首傳意外 2石斗車自撞2工人送醫急救

冷颼颼！東北季風影響未來一週 15到16日最冷低溫探13度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。