聽新聞
test
0:00 / 0:00
硝酸銨引發貝魯特大爆炸 環保署擬列關注化學物質
繼笑氣納管後，環保署預計將造成黎巴嫩貝魯特大爆炸的「硝酸銨」也列為關注化學物質，預計明年初預告，明年上半年正式公告實施。
環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，硝酸銨在我國多半用在肥料製造，同時也是笑氣製造原料，今年8月貝魯特港口倉庫存放大量硝酸銨引爆釀災後，國內很關注硝酸銨議題，再加上環保署在10月底將笑氣納為「列管關注的化學物質」，因此也考量將笑氣製造原料的硝酸銨一併納入管制。
除了硝酸銨，謝燕儒說，目前也在研議將俗稱化骨水的「氫氟酸」列為關注化學物質。預計明年初預告，明年上半年可公告實施。
根據環保署規定，公告列為關注化學物質後，須遵從要核可、要標示、要逐日逐筆網路紀錄、要按月申報、禁網路交易、禁無照運作「4要2禁止」管制，若發現民眾未依規定持有，將處3萬到30萬元罰鍰，若透過網購、郵購取得，平台業者也會挨罰6萬元到30萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言