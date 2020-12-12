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空汙境外移入 高屏地區空氣品質亮橘燈！

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
受境外汙染物影響，高屏空品區及馬祖地區今天的空氣品質為橘色提醒。圖／取自空氣品質監測網
受境外汙染物影響，高屏空品區及馬祖地區今天的空氣品質為橘色提醒。圖／取自空氣品質監測網

今起東北風增強，環保署空氣品質監測網指出，今清晨至上午中部以北擴散條件佳，南部地區則位於下風處，汙染物易累積，根據上午10時的監測結果，高屏空品區及馬祖地區為橘色提醒等級，高屏近山區更可能達紅色警示等級。

依監測資料及氣象局氣象資料顯示，今天受東北季風挾帶境外汙染物影響，過去24小時中國上海細懸浮微粒濃度約65至140微克／立方公尺，午後隨東北季風南下移入台灣，全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

其中，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區為「普通」，北部及竹苗局部地區晚間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級，高屏近山區可能達紅色警示等級。

空氣品質監測網指出，明天受東北季風影響，境外汙染物移入清況稍趨緩，北部空氣品質可望稍稍好轉，但中南部地區位下風處，擴散條件差，汙染物濃度仍容易上升。

空氣品質 馬祖 氣象局

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