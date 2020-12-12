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入冬最強冷空氣明晚起挾雨掃北東！ 這兩天最冷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
入冬最強冷空氣明晚報到，中央氣象局說最冷時間點在下周二跟三清晨，低溫下探13度。記者林伯東攝影／報系資料照
入冬最強冷空氣明晚報到，中央氣象局說最冷時間點在下周二跟三清晨，低溫下探13度。記者林伯東攝影／報系資料照

又要變更冷了。入冬最強冷空氣明晚報到，中央氣象局說一連影響到下周三，會為北部、東半部帶來水氣。最冷時間點在下周二跟三清晨，低溫下探13度。

氣象預報員陳建安說，今天開始就沒有像前幾天有南邊水氣，單純東北季風影響的天氣型態。今天到明天清晨還算是東北季風影響，但水氣變少，雨區縮小，僅剩桃園以北、東半部跟恆春半島有零星到局部降雨，下雨時間稍微長落在基隆北海岸、大台北山區跟東半部局部地區，桃園跟大台北平地降雨零星。

陳建安說，明天白天水氣仍偏少，白天氣溫會回升，東北季風在白天稍微減弱，但時間不長，氣溫比今天高，北台灣高溫高個2、3度，低溫變化不大。明晚開始降溫，晚間中部以北跟東北部地區低溫16到17度，南部、花蓮、台東19到20度。

陳建安說，明天回暖空檔很短暫，晚上有一股較強冷空氣南下後，會一直影響到下周三，各地都會有降溫感受，其中又以中部以北跟東北部最明顯，最冷時間點是下周二跟三清晨，中部以北跟東北部低溫15到16度，南部、花蓮、台東18到19度，沿海空曠地區可能13到14度。

陳建安說，下周一到三高溫，北台灣整體預估20度左右，其中台北、基隆和宜蘭可能更低，只有17到19度，整天偏涼，中部地區高溫25度左右，南部27到28，留意日夜溫差有到10度，花蓮22度，台東24到25度。

陳建安說，這波東北季風算是比較強東北季風，提醒做好保暖準備。目前預估是比較強的東北季風，接近大陸冷氣團強度，要觀察水氣多寡，若雨下得比較明顯，台北市溫度掉得比較低，就有可能來到大陸冷氣團等級。

陳建安說，下周四、五冷空氣稍微減弱，各地氣溫有回升趨勢，但回升不會很快，是緩步回升，下周四、五清晨各地還是有涼意，只是沒有那麼冷。

降雨方面，陳建安說，今天到明天白天緩和，明晚到下周五，迎風面北部和東半部，還是會有一點局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區跟大台北山區注意局部較大雨勢。另外因為前陣子一連下很多雨，加上地震影響，特別希望前往北部或東北部山區活動，要注意坍方落石狀況。

至於高山降雪機率，陳建安說，北部、東半部有降雨，但中南部未來一周多雲到晴天氣，山區雲比較多，要到下雪除了溫度夠低，水氣也要夠多，目前看來機會不大。

入冬最強冷空氣明晚報到。本報資料照片
入冬最強冷空氣明晚報到。本報資料照片

低溫 冷氣團 高溫

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