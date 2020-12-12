迎接2021第一道曙光！ 台東南迴4處私房景點曝光

2021年第一道曙光出爐，全台平地最早出現在台東蘭嶼龍頭岩的6點7分，本島則在台東成功三仙台6點10分，接著是太麻里的6點11分。民眾想迎曙光，又不想人擠人，台東南迴線上，有幾處迎曙光私房景點，適合喜歡不想被打擾的民眾前往。

●南迴公路臨時停駐空間

拓寬改善工程自去年完工通車後，沿線景觀亮點無數，不過，位於大武鄉大鳥段最高點的臨時停駐空間平台，在今年中秋連假意外曝光，雖公路單位早已意識到這處平台風景絕佳，但還是難擋眼尖民眾，停駐拍照取景。

這處臨時停駐空間平台位於南迴公路大鳥段北上車道旁，公路單位在進行拓寬工程時，特別設計出來用於工程及公務車輛臨時停駐所用，但因平台位於路段最高點，又朝向海延伸出去，兩邊海岸線都看得清楚，還能看到無邊際的海平線，視野可說是這路段最好的地方。

●達仁鄉南田觀海平台

坐落在南田部落後山1公里處的半山腰上，海拔約200公尺，早期是當地村民上山途中休憩的地方，因視野佳，景色優美，鄉公所8年前興建觀海平台，加上沿線景點多，成當地的私房景點，吸引民眾探訪。

南田觀海平台擁有寬廣極佳的視野，往前方太平洋眺望，可同時看到海平線上的綠島、蘭嶼，往左右兩旁處看，也能看到台東市和屏東觀音鼻，不受干擾的寧靜感，一邊聽著浪聲、一邊吹著海風，更重要的不用人擠人，運氣好時還可以獨享第一道曙光。

●大武鄉國家森林步道觀海平台

大武國家森林步道，堪稱全台最迷你的國家步道，全長只有1.1公里，雖然不長，但在林務單位的維護下，裡頭動、植物生態豐富。僅30分鐘就走完的大武國家森林步道，步道不僅平坦好走，沿途動植物生態豐富，還有無敵太平洋海景可以欣賞。

步道途中還設置幾處休憩區，另還有一處觀海平台，可180度遠眺東邊的太平洋，視野佳時，還能同時看到綠島和蘭嶼。更是迎曙光、看日出的絕佳景點。

●太麻里鄉金針山晨曦亭

位於太麻里鄉金針山的晨曦亭約海拔800公尺左右，擁有寬廣極佳的視野，前方可眺望太平洋，同時可看到海平線上的綠島、蘭嶼，往左右兩旁看，還能看到台東市和中央山脈，最重要的是不受干擾的寧靜感。