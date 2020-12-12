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男子腹痛、腰痛8個月治不好？竟藏顆不定時炸彈！
台中烏日57歲賴先生，有高血壓病史，去年底開始腹痛、腰痛，接連看了骨科、腎臟內科、胃腸肝膽科，症狀沒改善，拖了八個月，直到持續腹痛向烏日林新醫院胃腸肝膽科求診，經CT電腦斷層掃描檢查，發現主動脈剝離引起主動脈弓出現約7公分主動脈瘤，隨時有破裂風險，緊急手術救回一命。
烏日林新醫院心臟血管外科主任胡珀元醫師分析，主動脈剝離以發生剝離位置來區分判定，可分為A型、B型及非典型（近似A型），A型為距離心臟較近的上升主動脈，致死率最高，必須緊急進行人工血管置換術才有機會活命；B型主要發生在距離心臟較遠的下降主動脈處，致死率不如A型高。
胡珀元指出，此個案屬於比B型危險的非典型主動脈剝離，相當於A型，以CT電腦斷層重組的3D圖可見，從主動脈弓開始出現約7公分主動脈瘤，一般來說只要最大直徑超過6公分以上，就像在體內藏有一顆不定時炸彈隨時可能引爆，一旦出現破裂就可能會立即致命，建議必須立即手術治療。
胡珀元說明，此個案採複合式心臟手術，先進行開胸手術後重新修復主動脈弓血管，同時併行微創血管內支架，目前出院後恢復良好，之後只需定期回診追蹤。
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