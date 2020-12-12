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把握短暫好天氣！明晚變天 下周挑戰入冬最低溫13度

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把握短暫好天氣 吳德榮：明晚變天下周挑戰入冬最低溫

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
下周一晚至周三清晨的夜晚、清晨，平地最低氣溫約可降至13度左右，挑戰入冬最低溫。本報資料照片
下周一晚至周三清晨的夜晚、清晨，平地最低氣溫約可降至13度左右，挑戰入冬最低溫。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起東北季風影響，北台偏涼，中南部日夜溫差大。水氣減少、天氣漸好轉；大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。北部17至24度、中部18至29度、南部19至30度、東部18至29度。

明天白天西半部為晴時多雲的天氣，北海岸、北部山區及東半部偶有局部短暫雨的機率。

他說，明晚至下周三另一東北季風挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷，其他地區早晚亦偏冷，要注意保暖。下周一晚至周三清晨的夜晚、清晨，平地最低氣溫約可降至13度左右，挑戰入冬最低溫。

明晚起至下周三仍然是迎風面的北部、東半部有雨、背風面則時而桃園、有時新竹以南是晴時多雲的天氣。

下周四白天起冷空氣減弱、氣溫漸回升，天氣漸好轉，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨。下周五為短暫空檔，晚間再一波東北季風開始南下，天氣轉變，氣溫逐漸下降。

保暖 吳德榮

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