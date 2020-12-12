安麗「小夢想．大志氣」挺兒少逐夢！小朋友感動落淚

由安麗希望工場慈善基金會所舉行的「小夢想．大志氣」追夢計畫，經歷一連串的評審工作後，已於12月10日公佈得獎名單並舉行頒獎典禮。最終由彰化縣水尾國小、逆風劇團等5組追夢團體入選前5名，各獲得最高達150萬元的追夢基金；今年安麗希望工場慈善基金會更針對獲得6至10名的團體，將鼓勵獎金從3萬元加碼至20萬元，藉此激勵他們再接再厲。水尾國小的吳建儒老師獲獎後表示，非常感謝安麗所提供的機會，才能讓學生們實現夢想。

今年已經邁入第8年的「小夢想．大志氣」活動，乃是安麗希望工場慈善基金會為致力於兒少發展所舉辦的夢想計畫，累積已贊助36件計畫，幫助3,123位來自全台各地的兒少。今年更祭出750萬的追夢基金，並將對象延伸至青年團體，廣邀大專及高中學子，共計吸引171件追夢計畫前來參加。透過專業評審及網路投票的評選，選出10組最佳團體進行最後競爭，並且以實體結合網路直播的方式舉行頒獎典禮。活動現場中，不斷挑戰自我的藝人宥勝，以及四大極地超馬世界總冠軍的陳彥博均親臨現場，藉由親身的經歷分享，為所有追夢團體獻上鼓勵與祝福。

今年入選決選的10項計畫各具特色，囊括啟發偏鄉孩童、鼓勵孩童克服逆境、推動社會進步等等不同的意義與理念。最終由彰化縣水尾國小、逆風劇團、台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊、屏東三地門賽嘉國小、彤鳥社會企業等團體獲得前5名。不僅歡呼聲四起，賽嘉國小的小朋友得知獲獎一刻，更是在台下激動地低頭啜泣，場面溫馨又感人。