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明起境外霾害又來了！環保署啟動應變措施

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
據最新氣象及空品預測資料顯示，明(12)日起東北風增強，可能挾帶境外空氣汙染物南下且持續影響台灣空氣品質數天。圖／行政院環境保護署
據最新氣象及空品預測資料顯示，明(12)日起東北風增強，可能挾帶境外空氣汙染物南下且持續影響台灣空氣品質數天。圖／行政院環境保護署

據最新氣象及空品預測資料顯示，明(12)日起東北風增強，可能挾帶境外空氣汙染物南下且持續影響台灣空氣品質數天，環保署表示，已與各地環保局整備相關應變措施，並將針對轄內重點污染源進行查察，減輕這波境外污染所帶來不良影響；同時呼籲民眾密切掌握空品變化情況，做好防護。

環保署表示，截至今天下午6點，已協調台中，麥寮及興達等燃煤電廠降載電量達9608.8萬度，換算硫氧化物減量20.1公噸，氮氧化物減量24.9公噸，懸浮微粒減量2.6公噸。

此外，高雄及屏東等地方政府已成立應變中心，並執行工地、露天燃燒等逸散性汙染源巡查或防護宣導等多項措施，努力減少粒狀污染物的影響。

環保署說，明天起，除繼續要求台中、麥寮及興達等電廠減排降載降低排放量外，中央與地方環保單位也都已經完成人力裝備整備，各地環保局將即時啟動露天燃燒與工地巡察、道路車輛攔檢、裸露地加強覆蓋、通報工廠減排降載或停止作業及多管道宣導防護等各項應變措施；環保署三區督察大隊於此期間也將待命出動，針對汙染源加強督察。

環保署強調，後續將依照空品預報情形即時應變，呼籲公私場所依循法規妥善運作機械設備並減排或降載，也希望民眾能密切注意各主管機關訊息，隨時掌握空品變化狀況，做好自身防護。

環保署 空氣品質

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