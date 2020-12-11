八成五癌患營養不良 醫師說不利抗癌

高達八成五的癌症患者營養不良，台灣癌症全人關懷基金會董事長謝瑞坤表示，化療副作用使癌友食欲降低、口破，影響吞嚥，若營養不良，常影響療程。呼籲癌友術前接受營養評估，術後八周內是營養介入好時機，盡可能讓營養充足，才能打贏抗癌一仗。

每年新診斷癌症患者逾十一萬人，謝瑞坤表示，受疾病與療程影響，癌友是營養不良高風險群，高達八成五的癌友曾出現營養不良，特別是55歲以上族群。

不同癌別為化療強度不同，治療後營養不足狀況也不同，如胰臟癌患者，手術可能影響腸道，吸收本就不好，加上化療長達6個月，幾乎半數以上都無法如期完成治療，腸胃道癌症患者是營養不良高危險群。

接受小紅莓等化療藥物治療的患者，容易出現嚴重嘔吐，若無法給予適當的止吐藥物，也容易因此影響進食而營養不良，延宕治療計畫。不只是化療，謝瑞坤表示，傳統手術治療、標靶治療、放射線治療等，皆可能使患者營養不良，其中以化療最為嚴重。

癌症治療期間最重要的營養素為蛋白質，熱量也要足夠。謝瑞坤表示，患者若不能從一般飲食中攝取足夠營養素，臨床上會建議另外補充，例如靜脈營養注射，但不宜長期使用，若不能透過腸胃道攝取營養素，腸胃道絨毛萎縮，將影響日後腸胃道健康。

謝瑞坤表示，營養補充容易被忽視，僅三到六成營養不良的癌症病人會接受營養補充，他強調，術前營養評估建議在術後至輔助化療前開始，術後八周內是患者恢復體力、補充營養的黃金時期。