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55%民眾曾因網路開箱影片而入坑！臉書直播成為「宅食品」聲量討論王

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／食力foodNext
圖／食力foodNext

撰文＝李依文

傳統的食品廣告行銷方式，常利用電視、平面廣告等宣傳，但隨著社群媒體平台的崛起，網路廣告隨之成為品牌廠商能夠更精準觸及消費者的方式。

《食力》2020年11月「網購時代！你有多會在網路上買「吃」的？」問卷調查就發現，有7成的民眾曾經因為看到網路廣告而下單食品，而消費者最常看到的網路廣告前三名就是臉書（57%）、網路媒體網頁（33.1%）及電商平台（28.9%）。

但除了單向式傳播的廣告，現在消費者更常因為「互動分享」而誘發購買動機。2020年受疫情所困，民眾紛紛宅在家，造就泡麵、零食等「宅屬性」食品迅速竄紅大賣，許多網紅、KOL更是經常在網路上分享食物開箱，《食力》以「Opview社群口碑資料庫」搜尋2019年11月～2020年10月的宅食品（泡麵/乾拌麵、調理包、異國零食、啤酒等）討論聲量，結果顯示臉書的聲量討論佔73%，Youtube僅佔17%。是什麼原因，讓臉書把Youtube狠狠甩在後頭？又是哪些臉書粉絲團、Youtuber、網紅、KOL帶起的討論聲量最高？

網紅與KOL對於消費者具有決策影響力！

自媒體興盛的年代之下，年輕世代的消費者在購買食品的時候，接受資訊不再受限於傳統的廣告形式，反而會選擇自己喜歡的網紅、KOL，透過這些頻道分享的食品開箱或是試吃資訊，納入自身採購食品的考量。

網紅的影響有多大？根據《食力》問卷調查顯示，有近8成的人會觀看網紅或KOL的飲食節目，更有高達5.5成的觀眾會因為開箱影片而實際購買該食品。

臉書直播代購所堆砌而成的聲量王座

「宅食品」聲量王這王冠是怎麼穩穩地加冕於臉書？背後的功臣推手，是由「直播代購」輔佐而成。

臉書與youtube都是社群平台，也都可以放影片、甚至直播，但究竟哪裡不同？其實與網路使用者使用平台的目的性質有很大的關係。一般來說，youtube的影片呈現，不論是發自youtuber自身拍攝食品開箱試吃，或是與食品廠商合作的業配影片，都是以「分享資訊」為主要目的，多是拍攝完成後製之後才上傳影片，消費者都是事後看到，且形式像是觀看製作精美節目的感覺，即使youtube有直播的功能，youtuber也較少使用。

但臉書則更具有即時性，網紅或名人經常透過直播拍賣的方式，利用限時、限量等促銷手法，塑造出一個參與感高、氛圍熱絡的購買情境，消費者可以直接在該則直播貼文下留言互動，更使人忍不住就「+1」下單。

賣包包的粉絲團，竟搶佔食品聲量大餅？

不管是大小店家、販售什麼商品，開設臉書粉絲團已成為社群時代下的基本配備，除了媒體、食品品牌、賣場成立的粉絲團因為廣告、報導或促銷的關係帶起聲量，以及「全聯好物老實說」、「Costco商品經驗老實說」以消費者分享為主軸的社團之外，從「Opview社群口碑資料庫」的數據中令人驚訝地發現，關於宅食品討論聲量的前15名竟有一半的粉絲專頁，都屬於非食品類。「民以食為天。」這些粉絲專頁似乎都理解到這個道理，將自身的粉絲團眾多人數化為優勢，跨足賣食品的領域，而其中排行之首甚至是賣包包的「天藍小舖」，總留言數高達11140！

同樣上榜的非食品類粉絲專頁還有「全方位運動用品（總留言數9027）」、「蘋果星沙（總留言數5140）」、「唐綺陽占星幫（總留言數1588）」等，這類現象也同時說明了，社群影響力無遠弗屆，只要能掌握消費客群並搭配適合的食品販售，即使原本的粉絲團型態不屬於食品類別，消費者也不會太在意。

百萬訂閱美食網紅千千，影響力竟不及僅10萬訂閱的黃氏兄弟？

想到最受歡迎的大胃王Yotuber，你腦海裡浮現的聲音也是「哈囉大家好，我是美食水水千千！」嗎？但《食力》問卷調查發現，能帶動討論聲量的Youtuber第一名可不是千千奪下冠軍，在開箱「宅食品」時，「黃氏兄弟開箱頻道」才是大家最愛看的頻道。

不過，在Youtube有156萬訂閱數的「千千進食中」，怎麼會輸給17.8萬訂閱數的「黃氏兄弟開箱頻道」？這跟頻道的經營策略也有很大的關係。首先，黃氏兄弟在經營食品開箱頻道上，利用群眾分流的方式，設立不同主題的頻道，讓受眾有明確的分群。且針對這些想看食品類別影片的觀眾，利用創意手法來開箱，把一些沒有想過的料理方式融入其中，如：茶碗蒸泡麵等，讓觀眾有別於只是看人吃播的新奇感受。另外，黃氏兄弟會依據網路聲量評選的排行榜做試吃，實測美味程度，也成為消費者的參考指標。

創意開箱、異國飲食文化、系列評選等，消費者都很愛看！

在「Opview社群口碑資料庫」數據中同時也發現，觀眾也非常喜歡不同的飲食文化頻道內容，不論是來自韓國的「韓勾ㄟ金針菇（第3名）」、或是嫁到韓國的「Hi A Day（第4名）」、在日本住居的「Alan Channel/阿倫頻道（第5名）」或是法國人「Ku’s dream（第6名）」，也都佔據排行榜之上。

另外，單一品類的全系列開箱影片（如：20種不同品牌的辣椒醬，或不同品牌的同一口味泡麵）也同樣受到歡迎，如：「好味小姐（第7名）」、「八婆BESTIES（第8名）」、「營養師Ricky's Time（第9名）」與「搞神馬（第10名）」等，這類頻道多是以全系列，或是跨廠牌同樣的商品做比較評比，對於消費者來說，市售百百種商品，有人幫忙篩選、解決選擇障礙這項煩惱，何樂而不為呢。

圖／食力foodNext
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審稿編輯：童儀展、林玉婷

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