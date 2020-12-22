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「宅在家」時勢推升網購買氣！4成民眾養成每月固定購買習慣

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖／食力foodNext
圖／食力foodNext

撰文＝李依文

在網路爆炸的時代之下，有越來越多的購物行為可以在網路上完成，這其中當然也包含著食品。2020年，在疫情的催化之下，「宅經濟」大勢崛起，具有宅屬性的食品（零食、泡麵、啤酒等）也紛紛成為網購食品的黑馬，在網路購物排行榜上一路向前衝。

你知道有多少人會在網路上購買食品嗎？大家究竟在網路上都買些什麼食品？網購平台又有什麼特性，使得消費者喜歡在網路上購買？

網購食品行為已深入日常生活

生活用品、服飾、3C用品等是各大電商平台長銷的品類，但根據《食力》2020年11月「網購時代！你有多會在網路上買「吃」的？」問卷調查結果卻顯示，消費者最常在網路購買的前三項品項卻是生活用品（67.6％）、食品飲料（50%）、衣物服飾（46.4%）。

食品飲料躍居第二的原因，除了由於疫情影響宅經濟崛起以外，年輕新生代加入購買行列也是主要的原因，當這些數位原住民成為消費主流，任何生活所需與數位化結合也就成為了新的趨勢。

網購食品消費的頻次有多高？絕對超乎你的想像。根據《食力》問卷調查結果顯示，以百分比來看，有近4成的人每個月會在網路上購買食品，甚至有1成的人會每週都購買。

為什麼網購食品的行為會變得這麼普及化呢？《食力》問卷調查結果發現，電商平台（如：蝦皮、PChome等）的功能與介面是主因！平台操作便利且選擇多樣化，又具有可以即時比價的功能，最受消費者喜愛，也是網購能優於實體通路的原因，再搭配物流配送等機制越加成熟後，網購食品也逐漸成為一項新興趨勢。

網上熱度最夯的食品，都有這個共通點！

《食力》問卷調查結果顯示，網路上受到歡迎的食品品項，以零食居冠（52.8%），接者是飲料（29.5%）、冷凍冷藏食品（24.4%）、泡麵/快煮麵（22.8%）等等，這類食品都有著一項共通點：容易保存、可囤貨。除了是因為受到疫情驅使，使得人們都待在家，且網購包裝食品有別於實體通路，販售型態通常會是一整盒或是一整箱，這些食品同時具有保存容易與大量囤貨的特性，物流又可以直送到家、省去搬運麻煩，也就造就了它們成為網路夯食品的最大原因。

不過，零食不屬於主食類，為什麼會成為網購食品之王？「犒賞」是主要的原因。疫情期間無法隨意出門，適時透過食物讓心情保持愉悅，成為了一種自我補償，且在家裡從事娛樂活動，如：看電影等，使得零食的需求也就更為重要了。

此外，網購零食還有另一項優勢就是賣得到一般通路較難買到的異國口味，由於網路上架成本低於實體通路的關係，造就了有許多小賣家可在網路商店販售多樣小量的商品。在疫情肆虐無法出國之際，享受異國零食同時也能帶給消費者彷彿出國的異國享受。

看得到、摸不著，成為消費者網購食品心中的一道牆

在實體店面與網路商店購買食品之間最大的不同，即是消費者是否能夠直接看到、摸到與辨識產品的實際狀況。根據《食力》問卷調查顯示，影響消費者不願意在網路上購買的主因有，擔心食品的新鮮度（32.5%）、無法看到實際商品（23.8%）、運費門檻（19.7%）與產品資訊不夠詳盡（12.2%）等。

消費者除了在意網購的運費門檻會影響付出的終端金額，在網路上不能實際掌握產品的資訊，只能憑照片下單，對於很多消費者而言仍不夠踏實、安心。

實體賣場通路多，方便性滿足想要當下買到的需求

根據《食力》問卷調查顯示，仍然有許多消費者因為買東西方便（62.2%）、有習慣購買的商店（55.8%）與不想等待、馬上就可以吃等（54%）因素而選擇在實體店面購買。

以便利商店作為實體購買食品的通路為例，在台灣人心中，便利商店的便利性無可取代。以分布密度來說，根據2020年5月全台全台四大超商品牌，開出的總店家數達到11717家便利商店計算下，近乎是每平方公里就有0.32家。而全聯、家樂福便利購等中型超市的店數也在近年持續成長，能夠直接在當下就購買到實體食品，仍是實體通路的絕對優勢。

另外，實體通路舉辦的會員集點活動也因為消費者到店的頻次高，更能抓緊貼近消費者，《食力》問卷就發現，有11.6%的消費者會為了累積消費點數，而選擇在實體店面購買食品。

Z世代逐漸成為消費主力，網購通路後勢看漲

網路上購買食品的消費行為，除了是因為疫情催化而產生的產業結構變化之外，隨著Z世代進入消費族群，世代交替之間，隨著消費者對於購買食品的行為模式不斷改變進化，實體商店具有自身的優勢，雖然並不會被取代，但網購食品的版圖預計將會持續擴大茁壯。

圖／食力foodNext
圖／食力foodNext

審稿編輯：童儀展、林玉婷

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