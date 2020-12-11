LG「希望起飛」送愛到偏鄉！鬼鬼吳映潔鼓勵孩童夢想全力GO

台灣LG電子秉持「Life’s Good」的品牌精神持續投入企業社會責任，並以「Life’s Good with HOPE希望。傳愛」為公益主題，透過許多長期且深度的公益活動計畫回饋在地關懷，包括長期合作的喜憨兒基金會「送愛到偏鄉」計畫、一日志工活動、攜手大專院校學生投入偏鄉關懷的「希望起飛」活動等。其中LG「希望起飛」活動已邁入第6年，挑選優秀的大學生團隊於暑假時前進偏鄉，以熱血、豐富的活動課程陪伴孩童探索夢想，今年號召超過350位大學生參與活動，服務超過400名偏鄉孩童，並邀請鬼鬼吳映潔擔任希望導師。

鬼鬼吳映潔在暑假時與本次榮獲最佳希望團隊的台北市立大學鳴鐸教育服務團一起前往花蓮銅門國小，親身感受到孩子們的熱情，她在活動結束前與孩子們聊未來想做的事，NBA球員、護士、麵包師傅都在夢想之列，還教孩子們唱跳她的歌曲，鼓勵大家勇敢築夢。

因疫情考量，花蓮銅門國小的孩子們無法到台北過耶誕節，鬼鬼吳映潔特別與鳴鐸教育服務團同學共組「希望鼓隊」，以鏗鏘有力的森巴鼓表演獻給小朋友，還親手在卡片上寫著「不要害怕面對困難，要勇敢追求夢想」；LG也不忘為偏鄉孩童圓夢的約定，將帶著多張員工們的手寫卡片再度前往花蓮銅門國小，由LG長官親自送上耶誕禮物、與孩童共享耶誕大餐。

LG親身走訪偏鄉學校時發現學童更需要實質的愛與陪伴，LG「希望起飛」活動號召大學生們以潛能開發、才藝發展及城市探索體驗等發展出不同課程前進偏鄉學校，每隊各別贊助5萬元希望基金及LG手機一支。今年5組脫穎而出的希望團隊中，由臺北市立大學鳴鐸教育服務團榮獲最佳希望團隊，團隊成員皆為師資預備生，前往花蓮銅門國小服務時，除了發揮自身教育專長、設計具啟發性的課程之外，更結合國小特色，帶領小朋友建造太魯閣傳統家屋－竹屋，讓孩童更了解自身文化、傳承部落珍貴傳統。