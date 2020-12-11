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疫情衝出730萬次下載量 健保APP奪年度排行冠軍

中央社 / 台北11日電
新冠肺炎疫情爆發之初，全民瘋搶口罩，中央流行疫情指揮中心透過健保系統以實名制販售口罩，也讓健保署的健保快易通APP衝出近730萬次下載量，勇奪今年度下載排行冠軍。 圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情爆發之初，全民瘋搶口罩，中央流行疫情指揮中心透過健保系統以實名制販售口罩，也讓健保署的健保快易通APP衝出近730萬次下載量，勇奪今年度下載排行冠軍。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情爆發之初，全民瘋搶口罩，中央流行疫情指揮中心透過健保系統以實名制販售口罩，也讓健保署的健保快易通APP衝出近730萬次下載量，勇奪今年度下載排行冠軍。

衛生福利部中央健康保險署今天以新聞稿宣布這項消息，根據蘋果公司（Apple）12月2日公布台灣2020年度熱門APP排行榜，健保署的「全民健保行動快易通｜健康存摺」以308萬次位居下載排行冠軍，在Googleplay應用程式商店醫療類別熱門排行榜中，也以418萬次下載量高居第一。

健保署指出，去年健保快易通APP在兩大通路全年下載量不超過82萬次，今年受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，健保署協助推動口罩實名制2.0政策，利用健保快易通APP與跨單位合作串聯，方便無法前往藥局排隊購買口罩的民眾，透過網路預購口罩，下載量也一口氣暴增逾9倍。

健保署表示，很多民眾一開始雖然是為了預購口罩才下載健保快易通APP，但在國內口罩供應恢復正常後，仍有不少人開始使用健康存摺的各種功能，像是查詢就醫、檢驗檢查紀錄等，登入綁定人數也從165萬成長至512萬人。

健康存摺不只可看自己的就醫紀錄，也能透過「眷屬管理」功能，在本人授權使用後，由家人等代管者查閱、下載健康存摺資料，關心家人健康；此外，健康存摺提供孕婦產檢、幼兒預防保健提醒功能，還能連結衛教相關資訊，盼拓展全方位醫療照護體系。

健保 口罩 APP

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