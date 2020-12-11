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買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

聯合新聞網 / 綜合報導
美食部落客透露，有4種麵包是連烘焙坊師傅也不會吃的。 圖／ingimage
美食部落客透露，有4種麵包是連烘焙坊師傅也不會吃的。 圖／ingimage

不論中外，麵包都是許多人喜愛的食物，樣式、口味百百款，讓人垂涎三尺，不僅可以當早餐，也能當點心，方便又實惠是民眾填飽肚子的最佳選擇。不過卻有美食部落客指出有4種麵包是不懂的人才會吃，烘焙坊師傅是不會碰的。

大陸部落客在「Lily美食談」寫道買麵包不能盲目的選，因為裡頭可能會有一些「中看不中用」的原料搭配，有4種麵包更要盡量避開少買。他說這4種麵包雖然味道香、口感好，但不一定是健康營養的，就連麵包店老闆也說「不懂的人才會喜歡吃，自己家從來都不吃的」。

第一種「人造奶油麵包」，他說奶油有分動物性和植物性，在麵包店裡看到的麵包，大多是用植物性奶油，「植物性奶油是從植物油裡提煉出的，價格相對便宜很多，但基本沒啥營養，還有大量的反式脂肪酸，多吃容易導致肥胖，不建議吃這類的奶油麵包。」

第二種「肉鬆麵包」，肉鬆麵包是麵包店裡很常見的產品，在麵包上塗上美乃滋和肉鬆，吃起來非常美味，也是小朋友的最愛，但是麵包師傅透露並不是所有的肉鬆都是「肉」做的，有些是用「肉鬆粉」來製作，口感很類似，但營養差太多，而且裡面還有一些添加劑，吃多了對身體不太好。

第三種「假的全麥麵包」，全麥麵包被公認是健康麵包之一，深受許多想減肥的人青睞，但市面上有一些打著全麥麵包的名稱，其實根本不是真正的全麥，有些店家為了省成本，會在小麥中加入焦糖色，讓顏色和外型看起來就像全麥麵包。還有一種是在普通麵粉裡摻入少量的全麥粉所做出來的，裡頭還添加各種糖分、油脂，讓口感吃起來更香甜，但卻和真正的全麥相差甚遠。

第四種「便宜的水果麵包」，在烤好的麵包上加入切好的水果塊和奶油，吃起來不只有濃郁的奶油香，還有水果的清香，但這類的麵包不耐久放，時間一久水果容易變質。另外若用好的水果、奶油則價格會貴一些，有些店家就會使用便宜的植物性奶油，水果也可能不是最新鮮的，甚至是用含有防腐劑、添加劑的罐頭水果來製作，吃起來異常的甜，所以便宜的水果麵包最好慎選。

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