不只福灣巧克力 屏東可可優良業者勇奪35項世界級獎項

近來有網友在網上提起屏東福灣巧克力5年前的性騷擾舊案，掀起大批網友揚言抵制、合作廠商相關產品停售下架。對此，許多屏東在地網友就認為，台灣巧克力產業實力強大，不只福灣，民眾可以改支持其他店家；臉書粉專「屏東迷PingtungMeaning」也整理出屏東36家優良可可店家，期望消費者能多加支持。

臉書粉專屏東迷PingtungMeaning以「先別管福灣了！屏東優質可可這麼多」為題，分享屏東在地優質的巧克力店家。內容指出，今年度的ICA世界巧克力大獎（International Chocolate Awards）在屏東舉辦，共14個國家、148家業者，合計883件作品報名參賽，屏東在地業者獲得7金、11銀、9銅及8面特別獎的好成績。

粉專也提及對福灣風波感到難過，「其實屏東還有許多得獎的優秀業者，大家別因個別事件就對產業灰心，屏東可可永遠是台灣第一！」

文中還替網友們科普「可可和屏東的淵源？」粉專解釋，台灣可可種植分布於六堆，地域以內埔、萬巒為主，佔了總面積的65%，且可可農民有近7成是客家族群，使可可產業在六堆發展日漸成熟。

粉專列出屏東在地36家優秀可可業者，並特別標示出7家獲得今年ICA獎項的店家，呼籲民眾多多支持本地商家。貼文也釣出許多屏東在地鄉親留言相挺，「超推薦～～真心支持在地小農」、「該讓這些商家被看見，不然會被人誤解全屏東只有福灣這一家巧克力專賣店，還是有其它優質的商家」、「就等這份名單！」、「屏東是可可夜總匯～」。