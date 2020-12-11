淡海輕軌藍海線 12月15日正式收費
淡海輕軌藍海線11月15日通車後，新增的3站開放1個月免費搭乘，新北捷運公司指出，優惠期將到12月14日截止，15日開始正式收費，未來從紅樹林站搭至漁人碼頭站單程票價為30元。
新北捷運公司總經理吳國濟表示，藍海線通車後，大量觀光人潮持續到訪輕軌，通車後一周平均每日吸引超過2萬人次到訪，目前平均日運量仍達17000人次以上，較通車前翻漲近1倍。
新北捷運公司說，目前為新冠肺炎秋冬防疫期間，淡海輕軌站體的開放環境及漁人碼頭周邊寬闊的遊憩空間仍是民眾出遊的最佳選擇，因此整合地區12條景點公車路線，以50元優惠價推出期間限定的「1日交通聯票」。
新北捷運公司表示，1日交通聯票能無限搭乘綠山線及藍海線，也可搭乘公車至老街沿線的充滿異國風味的歷史景區遊歷，甚至享有輕軌沿線、漁人碼頭與老街商圈超過100間店家提供的特定優惠。
另外新北捷運公司也與與KKday結合淡水地區觀光資源，推出「蔦燒日式居酒屋」雙人及四人套餐及百年古蹟「淡水紅樓中餐廳」的清法戰爭滬尾宴都推出限定優惠，捷運公司也提醒，搭乘輕軌時請全程配戴口罩，違者將依法開罰。
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